Ловрен рассказал, как перезагрузил свою карьеру в "Ливерпуле"

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, как ему удалось реанимировать свою карьеру в мерсисайдском клубе.

В прошлом сезоне Ловрен принял участие только в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Деян проигрывал конкуренцию Джо Гомесу с Жоэлем Матипом, не говоря уже о Виргиле Ван Дейке, и вдобавок имел проблемы со здоровьем.

Едва не покинув "Энфилд" минувшим летом, Ловрен не попадал в заявку "красных" на первые шесть матчей этого сезона Премьер-Лиги, однако затем ситуация изменилась.

Деян выходил в стартовом составе на четыре из пяти последних матчей чемпионата, ворвавшись в планы главного тренера Юргена Клоппа. 30-летний хорват рад, что его терпение и упорная работа были вознаграждены.

"Я начинал с нуля, чтобы доказать, что я заслуживаю быть в стартовом составе, но таков футбол".

"Когда ты так долго отсутствуешь, как я в прошлом сезоне, и не проводишь много минут на поле, нужно сделать перезагрузку. Я упорно трудился, и хотя у меня не сразу все начало получаться, я разговаривал с тренером и оставался терпеливым".

"Я делал это, и в конце концов все вернулось на круги своя. Приятно чувствовать себя снова важным, потому что это многое значит для каждого игрока", — сообщил Ловрен Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 12:00

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  1. liver-red-son 22.11.2019 13:07 # liver-red-son
    Лучший после лучшего

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  2. pamirbarkhorog 22.11.2019 12:59 # pamirbarkhorog
    Перезагрузил потому что Матип травмировалься

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  3. firmino9 22.11.2019 12:57 # firmino9
    Расслабься) просто жираф травмирован)

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  4. beautiful-lie 22.11.2019 12:52 # beautiful-lie
    Просто обоссал петуха крашеного, вообще не напрягался) красава Дэжон, царь всех цз

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  5. pavlix76 22.11.2019 12:31 # pavlix76
    Ловрен рассказал, но ничего не рассказал.

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  6. gerrard08 22.11.2019 12:04 # gerrard08
    лол, ты в основе потому что вылетел Матип, а Гомез возможно в самой своей худшей форме. перезагрузчик бл

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