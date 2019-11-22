Ловрен рассказал, как перезагрузил свою карьеру в "Ливерпуле"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, как ему удалось реанимировать свою карьеру в мерсисайдском клубе.
В прошлом сезоне Ловрен принял участие только в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Деян проигрывал конкуренцию Джо Гомесу с Жоэлем Матипом, не говоря уже о Виргиле Ван Дейке, и вдобавок имел проблемы со здоровьем.
Едва не покинув "Энфилд" минувшим летом, Ловрен не попадал в заявку "красных" на первые шесть матчей этого сезона Премьер-Лиги, однако затем ситуация изменилась.
Деян выходил в стартовом составе на четыре из пяти последних матчей чемпионата, ворвавшись в планы главного тренера Юргена Клоппа. 30-летний хорват рад, что его терпение и упорная работа были вознаграждены.
"Я начинал с нуля, чтобы доказать, что я заслуживаю быть в стартовом составе, но таков футбол".
"Когда ты так долго отсутствуешь, как я в прошлом сезоне, и не проводишь много минут на поле, нужно сделать перезагрузку. Я упорно трудился, и хотя у меня не сразу все начало получаться, я разговаривал с тренером и оставался терпеливым".
"Я делал это, и в конце концов все вернулось на круги своя. Приятно чувствовать себя снова важным, потому что это многое значит для каждого игрока", — сообщил Ловрен Sky Sports.
22.11.2019 12:00
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Лучший после лучшего
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Перезагрузил потому что Матип травмировалься
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Расслабься) просто жираф травмирован)
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Просто обоссал петуха крашеного, вообще не напрягался) красава Дэжон, царь всех цз
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Ловрен рассказал, но ничего не рассказал.
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лол, ты в основе потому что вылетел Матип, а Гомез возможно в самой своей худшей форме. перезагрузчик бл
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