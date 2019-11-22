Ловрен рассказал, как перезагрузил свою карьеру в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, как ему удалось реанимировать свою карьеру в мерсисайдском клубе.

В прошлом сезоне Ловрен принял участие только в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Деян проигрывал конкуренцию Джо Гомесу с Жоэлем Матипом, не говоря уже о Виргиле Ван Дейке, и вдобавок имел проблемы со здоровьем.



Едва не покинув "Энфилд" минувшим летом, Ловрен не попадал в заявку "красных" на первые шесть матчей этого сезона Премьер-Лиги, однако затем ситуация изменилась.



Деян выходил в стартовом составе на четыре из пяти последних матчей чемпионата, ворвавшись в планы главного тренера Юргена Клоппа. 30-летний хорват рад, что его терпение и упорная работа были вознаграждены.



"Я начинал с нуля, чтобы доказать, что я заслуживаю быть в стартовом составе, но таков футбол".



"Когда ты так долго отсутствуешь, как я в прошлом сезоне, и не проводишь много минут на поле, нужно сделать перезагрузку. Я упорно трудился, и хотя у меня не сразу все начало получаться, я разговаривал с тренером и оставался терпеливым".



"Я делал это, и в конце концов все вернулось на круги своя. Приятно чувствовать себя снова важным, потому что это многое значит для каждого игрока", — сообщил Ловрен Sky Sports.