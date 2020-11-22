Главный тренер "Лилля" раскритиковал Моуриньо

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье раскритиковал своего коллегу Жозе Моуриньо, который забрал в "Тоттенхэм" двух его помощников.

Напомним, в Северном Лондоне Моуриньо решил сформировать принципиально новый штаб, в который он позвал из "Лилля" ассистента Жоау Сакраменту и тренера вратарей Нуну Сантуша.



Как поговаривают, также Жозе хочет переманить спортивного директора "Лилля" Луиша Кампуша, и это раздражает Гальтье, особенно накануне в преддверии против ПСЖ в пятницу.



"Каждый ведет свои дела по-своему. Это был классный поступок, очень классный".



"Я был зол. Это неподходящее время для таких вещей. Как бы то ни было, я подчинился решению президента. Мне самому приходилось быть на их месте. К ним обратились, они поверили в тот проект, они захотели уйти. Таков современный футбол".



"Мой президент и Луиш Кампуш ничего не могли поделать с двумя людьми, которые не хотели оставаться в нашем проекте. Мы живем в реальном мире".



"Я узнал об этом, когда во вторник вечером президент позвонил мне. Он объяснил мне ситуацию. Я не ожидал этого. Мы готовились к матчу в Париже, как обычно".



"Он объяснил мне, и я понял. Я бы поступил на его месте так же. Если кто-либо из персонала хотя бы на 10 процентов мысленно где-либо еще, ты обречен на провал", — цитирует Гальтье Goal.