Главный тренер "Лилля" раскритиковал Моуриньо
Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье раскритиковал своего коллегу Жозе Моуриньо, который забрал в "Тоттенхэм" двух его помощников.
Напомним, в Северном Лондоне Моуриньо решил сформировать принципиально новый штаб, в который он позвал из "Лилля" ассистента Жоау Сакраменту и тренера вратарей Нуну Сантуша.
Как поговаривают, также Жозе хочет переманить спортивного директора "Лилля" Луиша Кампуша, и это раздражает Гальтье, особенно накануне в преддверии против ПСЖ в пятницу.
"Каждый ведет свои дела по-своему. Это был классный поступок, очень классный".
"Я был зол. Это неподходящее время для таких вещей. Как бы то ни было, я подчинился решению президента. Мне самому приходилось быть на их месте. К ним обратились, они поверили в тот проект, они захотели уйти. Таков современный футбол".
"Мой президент и Луиш Кампуш ничего не могли поделать с двумя людьми, которые не хотели оставаться в нашем проекте. Мы живем в реальном мире".
"Я узнал об этом, когда во вторник вечером президент позвонил мне. Он объяснил мне ситуацию. Я не ожидал этого. Мы готовились к матчу в Париже, как обычно".
"Он объяснил мне, и я понял. Я бы поступил на его месте так же. Если кто-либо из персонала хотя бы на 10 процентов мысленно где-либо еще, ты обречен на провал", — цитирует Гальтье Goal.
22.11.2019 09:00
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Последние комментарии:
Почетино должен возглавить Баварию и следующем туре ЛЧ вновь разьебать шпор 7-2. Это будет очень символично ))
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Вопросы не к Моуриньо, а к "Лиллю." Если это такие классные специалисты, платите им по достоинству. Если не можете, не обижайтесь, что они ушли на повышение. Что за нелепость.
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И причём здесь Моуриньо, который набирал себе команду? Тут вопросы скорее к этим самым помощникам.
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Да что он себе позволяет!
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да лан....поработают пол года а потом увольнение и все такое....возьмешь этих днарей обратно если они тебе так нужны
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а ты бы не повелся? =)))) Все продается, у всего есть своя цена....
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Блеать за сутки слишком много Мочериньо. Он не в топе больше. Хватит
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Там где чмоур, там грязь и параша.
Выводы делай сам, Кристофф Галатье!
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Повелись на бабки!
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