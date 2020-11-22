Главный тренер "Лилля" раскритиковал Моуриньо

Жозе Моуриньо Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье раскритиковал своего коллегу Жозе Моуриньо, который забрал в "Тоттенхэм" двух его помощников.

Напомним, в Северном Лондоне Моуриньо решил сформировать принципиально новый штаб, в который он позвал из "Лилля" ассистента Жоау Сакраменту и тренера вратарей Нуну Сантуша.

Как поговаривают, также Жозе хочет переманить спортивного директора "Лилля" Луиша Кампуша, и это раздражает Гальтье, особенно накануне в преддверии против ПСЖ в пятницу.

"Каждый ведет свои дела по-своему. Это был классный поступок, очень классный".

"Я был зол. Это неподходящее время для таких вещей. Как бы то ни было, я подчинился решению президента. Мне самому приходилось быть на их месте. К ним обратились, они поверили в тот проект, они захотели уйти. Таков современный футбол".

"Мой президент и Луиш Кампуш ничего не могли поделать с двумя людьми, которые не хотели оставаться в нашем проекте. Мы живем в реальном мире".

"Я узнал об этом, когда во вторник вечером президент позвонил мне. Он объяснил мне ситуацию. Я не ожидал этого. Мы готовились к матчу в Париже, как обычно".

"Он объяснил мне, и я понял. Я бы поступил на его месте так же. Если кто-либо из персонала хотя бы на 10 процентов мысленно где-либо еще, ты обречен на провал", — цитирует Гальтье Goal.


Метки Гальтье, Лилль, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 22.11.2019 11:17 # winnerd
    Почетино должен возглавить Баварию и следующем туре ЛЧ вновь разьебать шпор 7-2. Это будет очень символично ))

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  2. empry 22.11.2019 11:10 # empry
    Вопросы не к Моуриньо, а к "Лиллю." Если это такие классные специалисты, платите им по достоинству. Если не можете, не обижайтесь, что они ушли на повышение. Что за нелепость.

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  3. sausage 22.11.2019 10:29 # sausage
    И причём здесь Моуриньо, который набирал себе команду? Тут вопросы скорее к этим самым помощникам.

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  4. liverpool1892est 22.11.2019 10:20 # liverpool1892est
    Да что он себе позволяет!

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  5. sayedbakiev 22.11.2019 10:02 # sayedbakiev
    да лан....поработают пол года а потом увольнение и все такое....возьмешь этих днарей обратно если они тебе так нужны

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  6. xxxp 22.11.2019 09:34 # xxxp
    а ты бы не повелся? =)))) Все продается, у всего есть своя цена....

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  7. mane 22.11.2019 09:26 # mane
    Блеать за сутки слишком много Мочериньо. Он не в топе больше. Хватит

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  8. electric 22.11.2019 09:14 # electric
    Там где чмоур, там грязь и параша.
    Выводы делай сам, Кристофф Галатье!

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  9. antiterror 22.11.2019 09:10 # antiterror
    Повелись на бабки!

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