Почеттино оставил прощальное сообщение игрокам "Тоттенхэма" на доске
Маурисио Почеттино не смог лично попрощаться с игроками "Тоттенхэма" после своего увольнения с поста главного тренера.
Напомним, во вторник вечером Почеттино вместе со всем своим штабом был отправлен в отставку. Уже через 12 часов после этого "шпоры" объявили о подписании контракта с Жозе Моуриньо.
Почеттино и его помощники до сих пор не проронили ни слова по поводу своего ухода из лондонского клуба — настолько внезапным было это событие.
Маурисио даже не смог лично попрощаться с игроками, с некоторыми из которых он провел более пяти лет. Аргентинскому тренеру пришлось оставить сообщение на тактической доске в раздевалке, о чем поведал его ассистент Хесус Перес в твиттере.
"Большое спасибо всем вам. Мы не можем сказать вам "до свидания". Вы всегда будете в наших сердцах", — написал Почеттино на доске.
#COYS. pic.twitter.com/mh0v46lWd5— Jesus Perez (@jesus_perez) November 21, 2019
22.11.2019 08:00
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