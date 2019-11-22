Почеттино оставил прощальное сообщение игрокам "Тоттенхэма" на доске

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино не смог лично попрощаться с игроками "Тоттенхэма" после своего увольнения с поста главного тренера.

Напомним, во вторник вечером Почеттино вместе со всем своим штабом был отправлен в отставку. Уже через 12 часов после этого "шпоры" объявили о подписании контракта с Жозе Моуриньо.

Почеттино и его помощники до сих пор не проронили ни слова по поводу своего ухода из лондонского клуба — настолько внезапным было это событие.

Маурисио даже не смог лично попрощаться с игроками, с некоторыми из которых он провел более пяти лет. Аргентинскому тренеру пришлось оставить сообщение на тактической доске в раздевалке, о чем поведал его ассистент Хесус Перес в твиттере.

"Большое спасибо всем вам. Мы не можем сказать вам "до свидания". Вы всегда будете в наших сердцах", — написал Почеттино на доске.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 08:00

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