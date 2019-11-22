Почеттино оставил прощальное сообщение игрокам "Тоттенхэма" на доске

Маурисио Почеттино не смог лично попрощаться с игроками "Тоттенхэма" после своего увольнения с поста главного тренера.

Напомним, во вторник вечером Почеттино вместе со всем своим штабом был отправлен в отставку. Уже через 12 часов после этого "шпоры" объявили о подписании контракта с Жозе Моуриньо.



Почеттино и его помощники до сих пор не проронили ни слова по поводу своего ухода из лондонского клуба — настолько внезапным было это событие.



Маурисио даже не смог лично попрощаться с игроками, с некоторыми из которых он провел более пяти лет. Аргентинскому тренеру пришлось оставить сообщение на тактической доске в раздевалке, о чем поведал его ассистент Хесус Перес в твиттере.



"Большое спасибо всем вам. Мы не можем сказать вам "до свидания". Вы всегда будете в наших сердцах", — написал Почеттино на доске.

