Сын Почеттино, возможно, будет играть у Моуриньо

Вингер Маурицио Почеттино, сын бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, может получить шанс в первой команде "шпор" у Жозе Моуриньо.

Еще недавно "Тоттенхэм" мог похвастать сразу тремя Почеттино в клубе. Помимо Маурицио и Маурисио, здесь трудился и 24-летний Себастьяно.



Себастьяно Почеттино, старший сын Маурисио, занимал должность ассистента в отделе спортивной науки, но теперь, как и отец, покинул клуб, сообщает The Sun.



Однако в "шпорах" все еще остается Маурицио, который прошлым лето заключил свой первый профессиональный контракт и продолжает блистать в команде U-23.



18-летний Маурицио считается крайне перспективным игроком и в обозримом будущем может получить свой шанс в первой команд, учитывая слова Моуриньо о том, что он хочет доверять молодежи и не нуждается в покупках.