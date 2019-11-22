Терри объяснил, почему Де Брюйне и Салах не заиграли в "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри объяснил, почему Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах не смогли заиграть на "Стэмфорд Бридж".

Бывшего главного тренера "синих" Жозе Моуриньо часто критикуют за то, что он не смог раскрыть таланты Де Брюйне и Салаха, которые являются одними из лучших игроков Премьер-Лиги последних лет.



Однако Терри защищает Моуриньо, указывая на то, что молодые Кевин и Мохамед не дотягивали до стандартов "Челси" того времени.



"Я был свидетелем, как игроки вроде Салаха и Кевина Де Брюйне приходили в команду и не дотягивали до стандартов того времени".



"Они были очень талантливыми, но также и очень молодыми. У Моуриньо не было времени, чтобы ставить их в команду, убирая Даффа или Роббен, потому что мы побеждали каждую неделю, а его работа зависела от результатов".



"Поэтому, как я уже сказал, если ты приходишь в команду и играешь на 10-20 процентов ниже стандартов Даффа и Роббена, которые забивали по 20 голов за сезон, то у тебя ничего не выйдет. Без шансов".



"Нужно отдать им должное, потому что они ушли в другие клубы и доказали, что достаточно хороши, но в то время они не были достаточно хороши для "Челси", — сообщил Терри радиостанции Dubai Echo.