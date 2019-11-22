Терри объяснил, почему Де Брюйне и Салах не заиграли в "Челси"

Мохамед Салах Легенда "Челси" Джон Терри объяснил, почему Кевин Де Брюйне и Мохамед Салах не смогли заиграть на "Стэмфорд Бридж".

Бывшего главного тренера "синих" Жозе Моуриньо часто критикуют за то, что он не смог раскрыть таланты Де Брюйне и Салаха, которые являются одними из лучших игроков Премьер-Лиги последних лет.

Однако Терри защищает Моуриньо, указывая на то, что молодые Кевин и Мохамед не дотягивали до стандартов "Челси" того времени.

"Я был свидетелем, как игроки вроде Салаха и Кевина Де Брюйне приходили в команду и не дотягивали до стандартов того времени".

"Они были очень талантливыми, но также и очень молодыми. У Моуриньо не было времени, чтобы ставить их в команду, убирая Даффа или Роббен, потому что мы побеждали каждую неделю, а его работа зависела от результатов".

"Поэтому, как я уже сказал, если ты приходишь в команду и играешь на 10-20 процентов ниже стандартов Даффа и Роббена, которые забивали по 20 голов за сезон, то у тебя ничего не выйдет. Без шансов".

"Нужно отдать им должное, потому что они ушли в другие клубы и доказали, что достаточно хороши, но в то время они не были достаточно хороши для "Челси", — сообщил Терри радиостанции Dubai Echo.


Метки Де Брюйне, Салах, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 06:00

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  1. chelsiukpro 22.11.2019 07:40 # chelsiukpro
    Это понятно но не всем!

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  2. cfc-chelsea-cfc 22.11.2019 06:52 # cfc-chelsea-cfc
    -Читаю ваши комментарии...это пиздец как тупизм...
    -Вы реально не можете понять???
    -Тэрри имеет ввиду что молодые ребята которые приходят в клуб должны подражать примеру как Дафф и Роббен забивая по 20 мячей! Именно при тренере Моурниьо Дафф и Роббен тоже как Де Брюйне и Салах приходили сопляками, но они при этом показывали результат, забивая по 20 мячей!!!
    -Два раза мать вашу вам повторил что имел ввиду Тэрри!!! может дойдет смысл....а если нет, то операцию вам надо делать....

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  3. beatles-red 22.11.2019 06:28 # beatles-red
    Совсем ебнулся

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  4. tigerpool 22.11.2019 06:08 # tigerpool
    Как Салах и Де Брейне связаны с Даффом и Роббеном? Дубина терри в своем стиле хуйню несет

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  5. kali-myrza 22.11.2019 06:05 # kali-myrza
    Смысле Дафф и Роббен? Они играли та еще в нулевых годах. А эти двое в десятых. О чем он вообще?

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