"Тоттенхэм" проявил интерес к Ибрагимовичу

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо задумывается о приглашении в свой новый клуб нападающего Златана Ибрагимовича.

В следующем месяце у Ибрагимовича истекает контракт с "ЛА Гэлакси". В свои 38 лет Златан полон желания продолжать играть и, как ожидается, вернется в Европу.



В 2016 году именно Моуриньо пригласил Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед", где Златан забил 26 голов в 46 матчах до своего отъезда в Лос-Анджелес в марте 2018.



По информации The Telegraph, "Юнайтед" не заинтересован в возвращении Ибрагимовича, несмотря на свои планы укрепить нападение в январе. В данный момент агент шведского ветерана контактирует с рядом итальянских клубов, включая "Милан".



Однако после назначения Моуриньо в "Тоттенхэме" Ибрагимович может предпочесть вариант с возвращением в Премьер-Лигу.



"Шпоры" до сих пор не обзавелись заменой Фернандо Льоренте, который ушел из клуба свободным агентом минувшим летом, а Ибрагимович определенно помог бы "шпорам" снизить свою зависимость от формы Харри Кейна.



Вместе с тем "Тоттенхэм" не может предложить Ибрагимовичу место в стартовом составе и не готов нарушить ради Златана свою политику в отношении зарплат, что ставит этот трансфер под вопрос.