Роджерс опроверг слухи насчет "Тоттенхэма"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс опроверг слухи о том, что "Тоттенхэм" хотел переманить его перед назначением Жозе Моуриньо.

Накануне в прессе появилась информация, что первым выбором "шпор" на замену уволенному Маурисио Почеттино был именно Роджерс, однако "лисы" наотрез отказались обсуждать уход своего рулевого.



Выступая перед прессой в четверг, североирландский специалист призвал не верить в эту историю, заверив, что счастлив в своем нынешнем клубе.



"Здесь не о чем говорить. Эта игра полна слухов и спекуляций".



"Я лишь скажу, что я очень счастлив в "Лестере". Я ведь в буквальном смысле едва пришел в клуб — только в феврале. С тех пор все складывается замечательно. У нас есть проект, который мы хотим развивать следующие несколько лет".



"Мы научились, что в этой игре тебя всегда будут связывать с другими работами, однако я очень счастлив здесь, и для меня важнее всего продолжать свое дело, помогая клубу развиваться", — цитирует Роджерса Sky Sports.