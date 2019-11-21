Роджерс опроверг слухи насчет "Тоттенхэма"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс опроверг слухи о том, что "Тоттенхэм" хотел переманить его перед назначением Жозе Моуриньо.
Накануне в прессе появилась информация, что первым выбором "шпор" на замену уволенному Маурисио Почеттино был именно Роджерс, однако "лисы" наотрез отказались обсуждать уход своего рулевого.
Выступая перед прессой в четверг, североирландский специалист призвал не верить в эту историю, заверив, что счастлив в своем нынешнем клубе.
"Здесь не о чем говорить. Эта игра полна слухов и спекуляций".
"Я лишь скажу, что я очень счастлив в "Лестере". Я ведь в буквальном смысле едва пришел в клуб — только в феврале. С тех пор все складывается замечательно. У нас есть проект, который мы хотим развивать следующие несколько лет".
"Мы научились, что в этой игре тебя всегда будут связывать с другими работами, однако я очень счастлив здесь, и для меня важнее всего продолжать свое дело, помогая клубу развиваться", — цитирует Роджерса Sky Sports.
21.11.2019 23:00
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Хз, как по мне, Роджерс, не того калибра тренер, что бы возглавлять клуб из топ-4, в лфк он это показал. В Лестере, как и в Суонси, нет такого давления, потому его идеи работают только в АПЛ, играя раз в неделю.
Тоттенхэм подтянется к следующему сезону, и все будут вспоминать прошлый сезон как сказку. Играя на два фронта, Лестер, максимум будет в топ-6.
п.с.
Встреть я его в реале, пожелал бы удачи, дядька достоин уважения, зато что не побоялся возглавить лфк.
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