Рэшфорд: "Не достигну своего пика еще четыре-пять лет"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что пик его карьеры еще не близок.

В 10 последних матчах за клуб и сборную Рэшфорд забил девять голов, что является лучшим отрезком в карьере 22-летнего англичанина.



Однако сам Маркус по-прежнему считает себя продуктом позднего созревания и верит, что через несколько лет будет гораздо более классным игроком.



"На самом деле, я не достигну своего пика еще четыре или пять лет. Как бы хорошо ни шли мои дела сейчас, в будущем я могу быть только лучше".



"Весь накопленный к настоящему моменту опыт я использую для своей выгоды — чтобы стать лучше в будущем. Потому что я знаю, что буду играть в свой лучший футбол, когда мне будет 25, 26, 27 лет".



"Я нахожусь в предвкушении этих времен и надеюсь к тому моменту значительно прибавить", — приводит слова Рэшфорда ESPN.