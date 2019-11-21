"Челси" не получит Чилуэлла в январе

Бен Чилуэлл "Лестер" готов отклонить любые предложения "Челси" о покупке защитника Бена Чилуэлла в январе.

Накануне представители "Челси" побывали в Лозанне, посетив заседание Спортивного арбитражного суда, который рассмотрел апелляцию "синих" на трансферный запрет.

CAS вынесет свой вердикт в следующем месяце, и на "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы выйти на трансферный рынок в январе.

Ранее в прессе ходили слухи, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет приобрести Чилуэлла в январе, однако Evening Standard утверждает, что "лисы" не отпустят Бена посреди сезона.

Более того, "Лестер" даже работает над согласованием нового контракта с 22-летним англичанином, который сейчас оценивается более чем в 60 миллионов фунтов.

Заключив новый контракт, Чилуэлл, интерес к которому также проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", сможет увеличить свою зарплату за пределы 100 тыс. фунтов в неделю.


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 21:00

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  1. slash-lfc 21.11.2019 21:55 # slash-lfc
    Все абсолютно все ...

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  2. liverfun 21.11.2019 21:03 # liverfun
    чет на энфилде совсем не впечатлил, робертсон минимум на голову его выше, а это показатель, учитывая, что чилуэлл считается вторым по силе левым защем апл

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