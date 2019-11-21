Унаи Эмери удивлен увольнением Почеттино

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что удивлен увольнением Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

На протяжении нескольких недель Эмери и Почеттино значились среди фаворитов на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, однако первым терпение лопнуло у "шпор".



Унаи шокирован, что "Тоттенхэм" столь поспешно отказался от услуг тренера, который в пяти предыдущих сезонах четырежды финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.



"Возможно, в последних матчах они не добивались хороших результатов, но я думаю, их работа при Почеттино в последние годы была безупречной".



"А теперь они решили сменить тренера. Я не знаю настоящую причину, почему они так поступили, но у них есть свой путь, а у нас есть свой путь, и перед нами стоят свои испытания".



"Думаю, это сюрприз, как все закончилось для него. Я не знаю точно, почему он так поступили, и я не знаю точно, как Жозе Моуриньо изменит их игру".



"Он (Моуриньо) очень хороший тренер. У него очень мощная карьера, с трофеями и опытом. Однако я думаю, Почеттино трудился в "Тоттенхэме" удивительным образом", — цитирует Эмери The Telegraph.