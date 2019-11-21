Моуриньо: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне, и для этого ему не нужны приобретения.

Моуриньо прибыл в Северный Лондон с репутацией серийного победителя и тренер, который строит свою работу на трансферах — за два с лишним года в "Манчестер Юнайтед" Жозе спустил почти 400 миллионов фунтов на 11 новых игроков. На сей раз будет по-другому.

"Лучший подарок для меня — это игроки, которые здесь есть. Мне не нужны новые игроки. Мне просто нужно лучше узнать имеющихся".

"Я хорошо их знаю, но ты никогда не будешь знать их достаточно хорошо, пока не познакомишься с ними лично".

"Я сказал игрокам, что пришел сюда из-за них. Я пытался купить некоторых из них в свои предыдущие клубы, а некоторых даже не пытался из-за того, насколько сложно это было".

"Мы не можем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Мы можем — я не говорю, что мы непременно сделаем это — выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне".

"Если мы выиграем трофеи, это будет не благодаря мне. Это будет следствием работы, которую мы проделываем в клубе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 19:25

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  1. anabanana94 21.11.2019 20:38 # anabanana94
    Бляяяяяяя, верните Почеттино, сука это португальское отребье только испортит репутацию клуба.

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  2. frisby 21.11.2019 20:34 # frisby
    Писдабол абосцаный.. Ты в 4 в этом попади.. Цыган никогда не изменится.. Ща будет кормить петушков обещаниями а когда будет заглатывать будет снова кричать про сри трофис. Лигенда помойки и щулсе

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  3. manutd-20champ 21.11.2019 20:21 # manutd-20champ
    начал завтраками кормить

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  4. fc-oil 21.11.2019 19:50 # fc-oil
    Сейчас будет на всех пускать струю.

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  5. billy-bones 21.11.2019 19:46 # billy-bones
    Как же его не хватало.

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  6. serg110kv 21.11.2019 19:42 # serg110kv
    Понесся понос

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  7. beatboy 21.11.2019 19:41 # beatboy
    взял и обоссал колбасников, а они и рады

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  8. slash-lfc 21.11.2019 19:40 # slash-lfc
    Просто топ

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