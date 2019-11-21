Моуриньо: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне, и для этого ему не нужны приобретения.

Моуриньо прибыл в Северный Лондон с репутацией серийного победителя и тренер, который строит свою работу на трансферах — за два с лишним года в "Манчестер Юнайтед" Жозе спустил почти 400 миллионов фунтов на 11 новых игроков. На сей раз будет по-другому.



"Лучший подарок для меня — это игроки, которые здесь есть. Мне не нужны новые игроки. Мне просто нужно лучше узнать имеющихся".



"Я хорошо их знаю, но ты никогда не будешь знать их достаточно хорошо, пока не познакомишься с ними лично".



"Я сказал игрокам, что пришел сюда из-за них. Я пытался купить некоторых из них в свои предыдущие клубы, а некоторых даже не пытался из-за того, насколько сложно это было".



"Мы не можем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Мы можем — я не говорю, что мы непременно сделаем это — выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне".



"Если мы выиграем трофеи, это будет не благодаря мне. Это будет следствием работы, которую мы проделываем в клубе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.