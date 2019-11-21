Мане считает Клоппа лучшим тренером в мире

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что Юрген Клопп является лучшим тренером в мире.

С момента назначения Клоппа в 2015 году "Ливерпуль" добился громадного прогресса, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



Прямо сейчас "красные" уверенно лидируют в Премьер-Лиге и имеют реальные шансы завоевать свой первый за последние 30 лет чемпионский титул. Мане находится в восторге от совместной работы с Клоппом.



"Мне сложно описать словами, насколько он успешен для "Ливерпуля". Каждый может видеть, что он сделал для этого клуба, для этого города, а также может видеть его мастерство как тренера".



"В Европе есть много хороших тренеров, но я могу сказать, что у нашего тренера всегда есть правильные слова и правильные приемы, чтобы управлять своей командой. Он знает, как обращаться с этой командой".



"Я всегда доверяю его решениям в отношении команды. Он победитель, и я бы сказал, что он лучший в мире", — сообщил Мане клубному журналу "Ливерпуля".