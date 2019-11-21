Три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Гайтане

"Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед" заинтересованы в аргентинском вингере Николасе Гайтане.

Гайтан, поигравший в Европе за "Бенфику" и "Атлетико", будет доступен свободным агентом в декабре, когда истечет его контракт с клубом МЛС "Чикаго Файр".



При желании Николас мог бы остаться в США еще на год, однако The Guardian утверждает, что 31-летний вингер, также выступавший за китайский "Далянь Ифан", настроен вернуться в Европу.



Сообщается, что представитель игрока Матиас Липман уже контактирует со спортивным директором "Вест Хэма" Марио Хусильосом насчет перехода в лондонский клуб в январе, однако у Гайтана есть и другие варианты в Премьер-Лиге — с двумя новичками дивизиона, "Виллой" и "Шеффилдом".



Добавим, в 27 матчах МЛС Гайтан забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Свой 16-й и пока что последний поединок за сборную Аргентину Николас, которого в прошлом связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", сыграл еще в 2016 году.