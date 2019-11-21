"Бавария" задумывается о приглашении Почеттино

"Бавария" рассматривает Маурисио Почеттино на должность следующего главного тренера.

3 ноября чемпионы Бундеслиги объявили о расставании с Нико Ковачем, который поплатился за невыразительный старт сезона. Управление первой командой на себя принял его ассистент Ханс-Дитер Флик.



По информации Sky Sports, "Бавария" пока не контактировала с Почеттино, уволенным из "Тоттенхэма" во вторник, однако Маурисио занимает высокое место в списке кандидатов на роль следующего постоянного рулевого мюнхенцев.



47-летний аргентинец был уволен из "Тоттенхэма" с компенсацией в 12.5 млн. фунтов, однако выплата этой суммы будет производиться частями. При этом размер компенсации резко сократится, если Почеттино найдет новую работу в ближайшие три-шесть месяцев.



Таким образом, для Почеттино было бы логично взять паузу после пяти лет работы в Северном Лондоне, чтобы перезарядить батареи, а в конце сезона определиться с новым пристанищем.



Sky Sports добавляет, что по окончании сезона у Почеттино может появиться еще один привлекательный вариант трудоустройства — позвать Маурисио может "Реал".