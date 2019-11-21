"Бавария" задумывается о приглашении Почеттино

Маурисио Почеттино "Бавария" рассматривает Маурисио Почеттино на должность следующего главного тренера.

3 ноября чемпионы Бундеслиги объявили о расставании с Нико Ковачем, который поплатился за невыразительный старт сезона. Управление первой командой на себя принял его ассистент Ханс-Дитер Флик.

По информации Sky Sports, "Бавария" пока не контактировала с Почеттино, уволенным из "Тоттенхэма" во вторник, однако Маурисио занимает высокое место в списке кандидатов на роль следующего постоянного рулевого мюнхенцев.

47-летний аргентинец был уволен из "Тоттенхэма" с компенсацией в 12.5 млн. фунтов, однако выплата этой суммы будет производиться частями. При этом размер компенсации резко сократится, если Почеттино найдет новую работу в ближайшие три-шесть месяцев.

Таким образом, для Почеттино было бы логично взять паузу после пяти лет работы в Северном Лондоне, чтобы перезарядить батареи, а в конце сезона определиться с новым пристанищем.

Sky Sports добавляет, что по окончании сезона у Почеттино может появиться еще один привлекательный вариант трудоустройства — позвать Маурисио может "Реал".


Метки Бавария, Почеттино, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 16:00

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  1. frisby 21.11.2019 17:01 # frisby
    этот парень без работы не останется. отличный тренер. без вложений выжал максимум из петушатника. это не физруки из мочистера которые без пол ярда тренировать не умеют.

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  2. gerrard08 21.11.2019 16:29 # gerrard08
    Как раз его уровень. А то в условный мю и тем более арсенал, это явное понижение в классе после шпор.

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  3. alexomck 21.11.2019 16:07 # alexomck
    Моура упустили, теперь утешатся Похетиной.

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  4. chelsea88 21.11.2019 16:03 # chelsea88
    Хороший выбор. С ним Бавария Мюнхен наконец-то станет чемпионом Германии.

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