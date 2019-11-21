Аспиликуэта: "Желаю Моуриньо всего наилучшего"

Жозе Моуриньо и Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта пожелал удачи своему бывшему наставнику Жозе Моуриньо, который теперь тренируют "Тоттенхэм".

За два периода работы с "Челси" Моуриньо выиграл три титула Премьер-Лиги, оставив большой след в истории лондонского клуба.

Аспиликуэта, выступавший у Жозе с 2013 по 2015 год, может сказать только хорошее про португальского специалиста, пускай тот теперь тренирует соперника "синих".

"Я могу говорить, лишь исходя из времени, когда Жозе работал с нами в "Челси". Мы выигрывали трофеи, но футбол не стоит на месте. Я желаю ему всего наилучшего, хотя он и отправился к нашему врагу. У меня остались хорошие воспоминания насчет него, я много играл у него и против него".

"Конечно, когда мы играем друг против друга, то оба жаждем победы для своей команды — таков футбол. Я желаю ему успехов", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.


Метки Аспиликуэта, Моуриньо, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 14:00

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  1. j-silver 21.11.2019 14:16 # j-silver
    "Мне очень нравятся футболисты такого типа. Думаю, что команда, собранная из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов."

    дак надо продать его в тотнем

    (ответить)

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