Аспиликуэта: "Желаю Моуриньо всего наилучшего"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта пожелал удачи своему бывшему наставнику Жозе Моуриньо, который теперь тренируют "Тоттенхэм".

За два периода работы с "Челси" Моуриньо выиграл три титула Премьер-Лиги, оставив большой след в истории лондонского клуба.



Аспиликуэта, выступавший у Жозе с 2013 по 2015 год, может сказать только хорошее про португальского специалиста, пускай тот теперь тренирует соперника "синих".



"Я могу говорить, лишь исходя из времени, когда Жозе работал с нами в "Челси". Мы выигрывали трофеи, но футбол не стоит на месте. Я желаю ему всего наилучшего, хотя он и отправился к нашему врагу. У меня остались хорошие воспоминания насчет него, я много играл у него и против него".



"Конечно, когда мы играем друг против друга, то оба жаждем победы для своей команды — таков футбол. Я желаю ему успехов", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.