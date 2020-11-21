Рэшфорд: "Сульшер — лучший тренер для "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд считает, что Оле Гуннар Сульшер лучше всех подходит для работы главным тренером "Манчестер Юнайтед".

В минувший вторник без работы остался Маурисио Почеттино, которого еще в прошлом сезоне сватали в "Юнайтед". Можно предположить, что это подвергнет Сульшера дополнительному давлению, если он не стабилизирует результаты "красных дьяволов".



Однако Рэшфорд считает, что Почеттино не нужен "дьяволам". Маркус счастлив работать с "отличным парнем" Сульшером.



"С моей стороны не было никаких сомнений, когда я подписывал новый контракт. И то же самое со стороны Оле, когда он предлагал мне его. Я мог видеть, о чем он думает, чего он хочет для меня и для клуба, поэтому я без колебаний согласился".



"Мы с ним на одной волне, и я хочу того же для клуба. Оле — отличный парень, и он сердцем переживает за клуб, поэтому я считаю, что для этой работы нет никого лучше", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.