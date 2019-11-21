Киоун советует "Арсеналу" обратить внимание на Почеттино

Маурисио Почеттино Бывший защитник "Арсенлаа" Мартин Киоун призвал "канониров" обратить внимание на уволенного из "Тоттенхэма" тренера Маурисио Почеттино.

В минувший вторник Почеттино был изгнан из "Тоттенхэма", где он провел пять с лишним лет, четырежды финишируя в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на известную вражду двух клубов из Северного Лондон, Киоун хотел бы, чтобы специалист такого уровня сместил Унаи Эмери во главе "Арсенала" и помог бы "канонирам" пробиться в Лигу Чемпионов впервые с 2016 года.

"Для "Арсенала" нет нужны паниковать, однако мы становимся близки к панике".

"Последние сезоны складывались не лучшим образом для нас. Влиятельные люди во главе клуба должны всерьез присмотреться к Почеттино".

"Я очень ценю все то, что он сделал в "Тоттнхэме", и то, как он вырастил этих молодых игроков. При этом он не тратил огромных денег", — сообщил Киоун Daily Mail.


Метки Арсенал, Киоун, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 722

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. petertosh 21.11.2019 12:51 # petertosh
    По вьюхам Почеттино было видно что он устал от этой работы. Ему надо батарейки перезарядить, отдохнуть минимум до лета и в снова в бой!

    (ответить)

  2. mancunia-planet 21.11.2019 12:40 # mancunia-planet
    Ему это надо? Риторический вопрос то.

    (ответить)

  3. denk 21.11.2019 12:32 # denk
    слабо верится

    (ответить)

  4. aseneev 21.11.2019 12:27 # aseneev
    Поч сам не пойдет из за уважения к фанатам шпор

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: