Бывший защитник "Арсенлаа" Мартин Киоун призвал "канониров" обратить внимание на уволенного из "Тоттенхэма" тренера Маурисио Почеттино.

В минувший вторник Почеттино был изгнан из "Тоттенхэма", где он провел пять с лишним лет, четырежды финишируя в топ-4 Премьер-Лиги.



Несмотря на известную вражду двух клубов из Северного Лондон, Киоун хотел бы, чтобы специалист такого уровня сместил Унаи Эмери во главе "Арсенала" и помог бы "канонирам" пробиться в Лигу Чемпионов впервые с 2016 года.



"Для "Арсенала" нет нужны паниковать, однако мы становимся близки к панике".



"Последние сезоны складывались не лучшим образом для нас. Влиятельные люди во главе клуба должны всерьез присмотреться к Почеттино".



"Я очень ценю все то, что он сделал в "Тоттнхэме", и то, как он вырастил этих молодых игроков. При этом он не тратил огромных денег", — сообщил Киоун Daily Mail.