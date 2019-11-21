Киоун советует "Арсеналу" обратить внимание на Почеттино
Бывший защитник "Арсенлаа" Мартин Киоун призвал "канониров" обратить внимание на уволенного из "Тоттенхэма" тренера Маурисио Почеттино.
В минувший вторник Почеттино был изгнан из "Тоттенхэма", где он провел пять с лишним лет, четырежды финишируя в топ-4 Премьер-Лиги.
Несмотря на известную вражду двух клубов из Северного Лондон, Киоун хотел бы, чтобы специалист такого уровня сместил Унаи Эмери во главе "Арсенала" и помог бы "канонирам" пробиться в Лигу Чемпионов впервые с 2016 года.
"Для "Арсенала" нет нужны паниковать, однако мы становимся близки к панике".
"Последние сезоны складывались не лучшим образом для нас. Влиятельные люди во главе клуба должны всерьез присмотреться к Почеттино".
"Я очень ценю все то, что он сделал в "Тоттнхэме", и то, как он вырастил этих молодых игроков. При этом он не тратил огромных денег", — сообщил Киоун Daily Mail.
21.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
По вьюхам Почеттино было видно что он устал от этой работы. Ему надо батарейки перезарядить, отдохнуть минимум до лета и в снова в бой!
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Ему это надо? Риторический вопрос то.
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слабо верится
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Поч сам не пойдет из за уважения к фанатам шпор
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