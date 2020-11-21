Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте из-за интереса "Барселоны"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте в свете интереса к своей персоне со стороны "Барселоны".
После окончания этого сезона у Обамеянга, недавно принявшего капитанскую повязку "канониров" от Гранита Джаки, останется всего 12 месяцев по действующему контракту.
"Арсенал" невыразительно проводит этот сезон, выиграв лишь два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, и это не помогает лондонскому клубу в стремлении продлить сотрудничество с Пьер-Эмериком.
Как сообщает испанское издание Sport, эта ситуация привлекла внимание "Барселоны", которая планирует обзавестись заменой для Луиса Суареса следующим летом.
Утверждается, что Обамеянг в курсе интереса "Барселоны" и в том числе поэтому поставил переговоры с "Арсеналом" на паузу. Если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, Пьер-Эмерик едва ли подпишет новый контракт и, скорее всего, вынудит клуб продать его.
21.11.2019 11:00
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Последние комментарии:
вулвич так и остается трамплином в барсу
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Ну хоть больше не читаем тут про "лучшее нападение в апл", т.к. Арсенал забил меньше, чем, скажем, Бернли или Астон Вилла. Ну а до первой четвёрки им по забитым как до луны.
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Хехехехехе, карма
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Когда подписывали Джаку многие говорили, что хлебнут с ним горя канониры - не верили, говорили: топ! Когда подписывали Обамеянга, было очевидно, что гнилой чел, все знали о его выкрутасах в Дортмунде - канониры не верили, говорили: топ! Получите и распишитесь теперь. И не Эмери в этом виноват.
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Лолблеать))
Опущенным петушарам придётся нового капитана искать))
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