Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте из-за интереса "Барселоны"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте в свете интереса к своей персоне со стороны "Барселоны".

После окончания этого сезона у Обамеянга, недавно принявшего капитанскую повязку "канониров" от Гранита Джаки, останется всего 12 месяцев по действующему контракту.

"Арсенал" невыразительно проводит этот сезон, выиграв лишь два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, и это не помогает лондонскому клубу в стремлении продлить сотрудничество с Пьер-Эмериком.

Как сообщает испанское издание Sport, эта ситуация привлекла внимание "Барселоны", которая планирует обзавестись заменой для Луиса Суареса следующим летом.

Утверждается, что Обамеянг в курсе интереса "Барселоны" и в том числе поэтому поставил переговоры с "Арсеналом" на паузу. Если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, Пьер-Эмерик едва ли подпишет новый контракт и, скорее всего, вынудит клуб продать его.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг, слухи

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 11:00

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  1. j-silver 21.11.2019 11:42 # j-silver
    вулвич так и остается трамплином в барсу

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  2. lampard78 21.11.2019 11:38 # lampard78
    Ну хоть больше не читаем тут про "лучшее нападение в апл", т.к. Арсенал забил меньше, чем, скажем, Бернли или Астон Вилла. Ну а до первой четвёрки им по забитым как до луны.

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  3. januzaj00 21.11.2019 11:37 # januzaj00
    Хехехехехе, карма

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  4. sausage 21.11.2019 11:19 # sausage
    Когда подписывали Джаку многие говорили, что хлебнут с ним горя канониры - не верили, говорили: топ! Когда подписывали Обамеянга, было очевидно, что гнилой чел, все знали о его выкрутасах в Дортмунде - канониры не верили, говорили: топ! Получите и распишитесь теперь. И не Эмери в этом виноват.

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  5. chelsea88 21.11.2019 11:12 # chelsea88
    Лолблеать))
    Опущенным петушарам придётся нового капитана искать))

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