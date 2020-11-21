Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте из-за интереса "Барселоны"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры о новом контракте в свете интереса к своей персоне со стороны "Барселоны".

После окончания этого сезона у Обамеянга, недавно принявшего капитанскую повязку "канониров" от Гранита Джаки, останется всего 12 месяцев по действующему контракту.



"Арсенал" невыразительно проводит этот сезон, выиграв лишь два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, и это не помогает лондонскому клубу в стремлении продлить сотрудничество с Пьер-Эмериком.



Как сообщает испанское издание Sport, эта ситуация привлекла внимание "Барселоны", которая планирует обзавестись заменой для Луиса Суареса следующим летом.



Утверждается, что Обамеянг в курсе интереса "Барселоны" и в том числе поэтому поставил переговоры с "Арсеналом" на паузу. Если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, Пьер-Эмерик едва ли подпишет новый контракт и, скорее всего, вынудит клуб продать его.