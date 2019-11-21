Моуриньо предупредил Леви, что Кейн не может уйти

Харри Кейн и Жозе Моуриньо Новоиспеченный рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил президенту Даниэлю Леви, что нападающий Харри Кейн обязательно должен остаться в клубе.

Кейн, который исполняет обязанности капитана "шпор" в отсутствие травмированного Уго Льориса, стал одним из первых игроков, с которыми Моуриньо поговорил индивидуально после своего назначения.

Жозе рассматривает бомбардира сборной Англии ключевой фигурой для своих планов на будущее и собирается строить команду вокруг Харри, утверждает Daily Mail.

Вместе с тем Моуриньо, сам являясь серийным победителем, хорошо осведомлен о том, что к своим 26 годам Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды.

Жозе опасается, что Харри может задуматься о смене клуба, и если такая ситуация возникнет, Моуриньо надеется на всестороннюю поддержку Леви и на то, что Даниэль решительно отклонит любые предложения по Кейну.

Что касается Ян Вертонгена, Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена, чьи контракты истекают в конце сезона, то они, как сообщает Daily Mirror, заинтригованы возможностью поработать с Моуриньо и не исключают, что еще продлят свое пребывание в "Тоттенхэме".


Метки Кейн, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1063

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 21.11.2019 10:29 # naby-keita
    Спасти рядового Кейна

    (ответить)

  2. sausage 21.11.2019 10:21 # sausage
    Маур топ, одним своим назначением дал для сми тотальное заполнение ресурсов. За оставшиеся пару дней до дебютного матча ещё подожгёт этот АПЛовский муравейник не раз.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: