Моуриньо предупредил Леви, что Кейн не может уйти
Новоиспеченный рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил президенту Даниэлю Леви, что нападающий Харри Кейн обязательно должен остаться в клубе.
Кейн, который исполняет обязанности капитана "шпор" в отсутствие травмированного Уго Льориса, стал одним из первых игроков, с которыми Моуриньо поговорил индивидуально после своего назначения.
Жозе рассматривает бомбардира сборной Англии ключевой фигурой для своих планов на будущее и собирается строить команду вокруг Харри, утверждает Daily Mail.
Вместе с тем Моуриньо, сам являясь серийным победителем, хорошо осведомлен о том, что к своим 26 годам Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды.
Жозе опасается, что Харри может задуматься о смене клуба, и если такая ситуация возникнет, Моуриньо надеется на всестороннюю поддержку Леви и на то, что Даниэль решительно отклонит любые предложения по Кейну.
Что касается Ян Вертонгена, Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена, чьи контракты истекают в конце сезона, то они, как сообщает Daily Mirror, заинтригованы возможностью поработать с Моуриньо и не исключают, что еще продлят свое пребывание в "Тоттенхэме".
21.11.2019 10:00
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Спасти рядового Кейна
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Маур топ, одним своим назначением дал для сми тотальное заполнение ресурсов. За оставшиеся пару дней до дебютного матча ещё подожгёт этот АПЛовский муравейник не раз.
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