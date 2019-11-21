"Ливерпуль" заинтересован в покупке Чакыра

Агент голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра подтвердил интерес "Ливерпуля" к своему клиенту.

Ранее в нынешнем сезоне "красные" несколько недель играли без своего первого номера Алиссона, угодившего в лазарет с травмой икроножной мышцы. В этот период ворота команды Юргена Клоппа защищал подписанный свободным агентом Адриан.



Несмотря на то, что Адриан со своей задачей справился неплохо, "Ливерпуль" может обзавестись другим дублером для Алиссона, на что намекает агент 23-летнего голкипера сборной Турции.



"Ливерпуль" является одним из четырех английских клубов, внимательно наблюдающих за Угурджаном. "Ливерпуль" заинтересован в Чакыре, и они отслеживают его прогресс".



"Трабзонспор" оценивает Чакыра минимум в 18 миллионов фунтов и не продаст его в январе. Однако по окончании сезона переход может состояться", — цитирует агента Энгина Киркпинара Turkish-football.