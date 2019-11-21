"Ливерпуль" заинтересован в покупке Чакыра

Угурджан Чакыр Агент голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра подтвердил интерес "Ливерпуля" к своему клиенту.

Ранее в нынешнем сезоне "красные" несколько недель играли без своего первого номера Алиссона, угодившего в лазарет с травмой икроножной мышцы. В этот период ворота команды Юргена Клоппа защищал подписанный свободным агентом Адриан.

Несмотря на то, что Адриан со своей задачей справился неплохо, "Ливерпуль" может обзавестись другим дублером для Алиссона, на что намекает агент 23-летнего голкипера сборной Турции.

"Ливерпуль" является одним из четырех английских клубов, внимательно наблюдающих за Угурджаном. "Ливерпуль" заинтересован в Чакыре, и они отслеживают его прогресс".

"Трабзонспор" оценивает Чакыра минимум в 18 миллионов фунтов и не продаст его в январе. Однако по окончании сезона переход может состояться", — цитирует агента Энгина Киркпинара Turkish-football.


Метки Ливерпуль, Трабзонспор, Чакыр

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 09:00

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  1. naby-keita 21.11.2019 10:29 # naby-keita
    Этот Чакыр не настоящий!

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  2. danilych89 21.11.2019 10:26 # danilych89
    это того самого, который в Трабзоне в запасе сидит?

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  3. sausage 21.11.2019 10:15 # sausage
    "цитирует агента Энгина Киркпинара Turkish-football"
    Такому тандему можно доверять, хуйни не скажут.

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  4. brown-ale 21.11.2019 10:15 # brown-ale
    Заодно его батю судью купят.

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  5. klementino 21.11.2019 10:09 # klementino
    ливерпук решил всех судей купить?

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  6. alexomck 21.11.2019 09:15 # alexomck
    норм утка.

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  7. tigerpool 21.11.2019 09:13 # tigerpool
    "Трабзонспор" оценивает Чакыра минимум в 18 миллионов фунтов и не продаст его в январе. Однако по окончании сезона переход может состояться", — цитирует агента Энгина Киркпинара Turkish-football.

    Нех за 18 млн купить дублера, если Адриан за бесплатно хорошо справляется со своей задачи. По сути он второй лучший кипер в АПЛ после Алиссона.

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  8. beatles-red 21.11.2019 09:11 # beatles-red
    За переход в Ливерпуль, игроки и их клубы сами должны платить

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