"Челси" узнает вердикт CAS через 14-21 день

Рассмотрев апелляцию "Челси" на трансферный запрет в среду, Спортивный арбитражный суд (CAS) взял паузу в 14-21 день на вынесение своего решения.

Напомним, "синие" еще в прошлом сезоне обратились в CAS с требованием снять санкции, которым был подвергнут клуб со стороны ФИФА за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы игроков моложе 18 лет.



"Челси" уже продержался без новичков минувшее лето и ожидает, что CAS досрочно снимет трансферный запрет. Это позволило бы Фрэнку Лэмпарду выйти на рынок в январе.



Однако пока "Челси" вынужден поставить трансферные планы на паузу. Как сообщает Sky Sports, CAS объявит о своем решении в первой половине декабря.



Добавим, "синие" по-прежнему отказываются признавать свою вину, хотя ФИФА зафиксировала 150 нарушений со стороны лондонцев.