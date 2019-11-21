"Челси" узнает вердикт CAS через 14-21 день

Челси Рассмотрев апелляцию "Челси" на трансферный запрет в среду, Спортивный арбитражный суд (CAS) взял паузу в 14-21 день на вынесение своего решения.

Напомним, "синие" еще в прошлом сезоне обратились в CAS с требованием снять санкции, которым был подвергнут клуб со стороны ФИФА за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы игроков моложе 18 лет.

"Челси" уже продержался без новичков минувшее лето и ожидает, что CAS досрочно снимет трансферный запрет. Это позволило бы Фрэнку Лэмпарду выйти на рынок в январе.

Однако пока "Челси" вынужден поставить трансферные планы на паузу. Как сообщает Sky Sports, CAS объявит о своем решении в первой половине декабря.

Добавим, "синие" по-прежнему отказываются признавать свою вину, хотя ФИФА зафиксировала 150 нарушений со стороны лондонцев.


Метки CAS, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2019 08:00

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  1. askarko 21.11.2019 08:30 # askarko
    крысоиды с уефа хотят дать время манчестерам урвать лучших

    (ответить)

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