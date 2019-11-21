"Челси" узнает вердикт CAS через 14-21 день
Рассмотрев апелляцию "Челси" на трансферный запрет в среду, Спортивный арбитражный суд (CAS) взял паузу в 14-21 день на вынесение своего решения.
Напомним, "синие" еще в прошлом сезоне обратились в CAS с требованием снять санкции, которым был подвергнут клуб со стороны ФИФА за многочисленные нарушения правил, регулирующих трансферы игроков моложе 18 лет.
"Челси" уже продержался без новичков минувшее лето и ожидает, что CAS досрочно снимет трансферный запрет. Это позволило бы Фрэнку Лэмпарду выйти на рынок в январе.
Однако пока "Челси" вынужден поставить трансферные планы на паузу. Как сообщает Sky Sports, CAS объявит о своем решении в первой половине декабря.
Добавим, "синие" по-прежнему отказываются признавать свою вину, хотя ФИФА зафиксировала 150 нарушений со стороны лондонцев.
21.11.2019 08:00
Просмотров: 255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
крысоиды с уефа хотят дать время манчестерам урвать лучших
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий