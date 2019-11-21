Моуриньо: "У "Тоттенхэма" лучший стадион в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его клуб может похвастать лучшей инфраструктурой в мире.

В среду Моуриньо заключил со "шпорами" контракт до 2023 года. В данный момент "Тоттенхэм" занимает только 14-е место и не знает побед уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге.



Однако Жозе предпочитает обращать внимание на позитивные моменты вроде роскошного "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — самого крупного клубного стадиона в Лондоне.



"Я не могу быть счастливее. Если бы я не был настолько счастлив, меня бы не было здесь. Что я могу пообещать? Страсть. Страсть к своей работе, но также — к своему клубу".



"Играть против "Тоттенхэма" на "Уайт Харт Лэйн" было сложно, но красиво. Это было одно из тех мест, куда я привык отправляться со страстью, но также с уважением. В прошлом я говорил о потенциале этого клуба. Я всегда говорил об уровне этих игроков. Я говорил о том, какую волшебную работу проделывает клуб".



"Нужно сказать, что у "Тоттенхэма" лучший стадион в мире. Тренировочная база не уступает никакой другой. Здесь абсолютно удивительные условия для работы. Я предвкушаю это испытание, эту ответственность и хочу сделать счастливым каждого, кто любит клуб", — сообщил Моуриньо Spurs TV.