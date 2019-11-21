Почему эра Почеттино в "Тоттенхэме" — тотальный успех, даже без трофеев

Неизбежное, хоть и эмоционально сложное расставание Маурисио Почеттино с "Тоттенхэмом" произошло во вторник вечером с молниеносным назначением на место аргентинца Жозе Моуриньо — специалиста, не нуждающегося в представлении. Несмотря на то, что последние месяцы Почеттино в Северном Лондоне превратились в настоящий кошмар, аргентинец — настоящая легенда клуба и человек, без которого "шпоры" не были бы привлекательны для тренера уровня Моуриньо здесь и сейчас.

Увольнение Маурисио Почеттино все еще кажется поразительно жестоким, но в то же время неизбежным событием в жизни клуба, которым он руководил последние пять лет. Никто не сомневается в том, что аргентинец — замечательный менеджер, который войдет в историю клуба как специалист, создавший сильнейший "Тоттенхэм" времен Премьер-Лиги. Но в то же время мало у кого были сомнения в том, что время Почеттино в клубе прошло, и в скором времени Даниэль Леви расстанется с ним. В чем-то эта ситуация напоминала мучения Юргена Клоппа в последнем его сезоне в Дортмунде — наступает момент, когда команда и тренер, создавший ее, вынуждены расставаться.



Период Почеттино — это время большого успеха "Тоттенхэма", какими бы горькими ни были нынешние ощущения от союза аргентинца и "шпор". Конечно, самое обидное для Маурисио — отсутствие трофеев, а также то, каким именно образом Почеттино расстается с командой, с которой провел пять незабываемых лет. Но уйти так красиво, как сэр Алекс Фергюсон, умеют не все — тому же Венгеру удалось превратить в пыль весь позитив от своей работы в "Арсенале" за годы стагнации. У Почеттино были только относительно неудачные 10 месяцев — период, во время которого команда сумела сыграть в финале Лиги Чемпионов, хоть и выглядела уже тогда не лучшим образом.



У кого-то сейчас будет соблазн умалять достижения Почеттино в "Тоттенхэме", слишком сильно концентрируясь на его кошмарном эндшпиле, но те, кто умеют видеть всю картину, знают правду. Спустя пять лет после своего назначения вместо Тима Шервуда Почеттино может сказать, что руководил "шпорами" во время самого успешного для них периода в современной истории клуба.



Главные достижения достаточно очевидны: четыре сезона в Лиге Чемпионов, второе место в Премьер-Лиге и создание команды, системы и способа игры, которые время от времени выглядели очень ярко и практически все время обеспечивали результат на отрезке целого сезона. Но объяснить то, что эра Почеттино в "Тоттенхэме" была тотальным успехом, нельзя без финансовых показателей. Аргентинец потратил всего 95 миллионов за время пребывания в клубе, а это — 17-е место среди нынешних команд Премьер-Лиги, некоторые из которых за недавнее межсезонье инвестировали в свой ростер больше денег, чем "Тоттенхэм" за все время работы Почеттино.



Именно то, что аргентинец скрепя сердце мирился с необходимостью жить без трансферов, обеспечивая при этом доходы от участия в Лиге Чемпионов и призовые за попадание в топ-4, стало ключевым фактором, который помог Леви совершить рывок в обновлении материально-технической базы клуба. Все это останется уникальным подарком Почеттино для преемника и владельцев клуба, которые теперь указали ему на дверь.



И все же, несмотря на то, что уход Почеттино вызывает целую гамму противоречивых эмоций, где есть место и обиде, злости, разочарованию, этот акт был неизбежным в этой драматической пьесе. Не нужно быть метеорологом, чтобы почувствовать, в какую сторону дел ветер в Северном Лондоне в последние 10 месяцев. Почеттино еще до прибившего его морально поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов выпускал стрелы в сторону руководства клуба, так как видел, что пришло время коренным образом обновить состав команды, но натыкался только на обещания косметического ремонта, тогда как команда нуждалась в капитальном обновлении.



Почеттино выступал за агрессивную трансферную кампанию после стольких лет "воздержания", так как понимал, что скоро у его роботизированной команды начнут отказывать некоторые "детали". Сейчас мы видим, что "зомби", созданный аргентинцем, за пять лет окончательно пошел вразнос, и "детали" от него уже отваливаются — Роуз, Алдервейрелд, Вертонген и Эриксен отказываются подписывать новые контракты и, вероятно, проводят свой последний сезон в клубе, а то и уйдут куда-то уже зимой. Деле Алли нуждается в глотке качественного "энергетика", Харри Кейн — в демонстрации клубом реальных амбиций.



В этом сезоне команда выглядит неуправляемым коллективом, что особенно заметно на фоне того, что ранее "Тоттенхэм" был радиоуправляемым механизмом, пульт от которого был в руках менеджера. Единственными победами "шпор" с сентября были разгромы "Црвены Звезды", которая по каким-то причинам оказалась неспособна использовать слабости нынешнего "Тоттенхэма", но в целом в большинстве матчей игра "шпор" оставляла ощущение безнадеги.



Хуже всего было чувство энтропии, потертости человеческих отношений и усталости команды. У всех вещей есть естественная продолжительность жизни. Почеттино — ученик Марсело Бьелсы, который воспринимает футбол через призму страдания — как игру в бег и торжество физической силы и эмоционального напряжения. Неудивительно, что сейчас его команда выглядит как автомобиль с высокими техническими характеристиками, который пролетел сотни тысяч миль без замены масла и техобслуживания.



В конце концов, убило "Тоттенхэм" Почеттино то, что заставляло команду работать все эти пять лет. Одним из козырей "Тоттенхэма" в эпоху трансферной экономии было то, что команда долгое время играла в одном составе и превратилась в единое целое — коллектив, где игроки понимали друг друга и менеджера с полуслова. Но сдавая одну и ту же колоду карт несколько лет кряду, Почеттино пришел к тому моменту, когда его короли и тузы перестали быть угрозой для соперников.



Впрочем, несмотря на весь сегодняшний негатив и ощущение, что в своем нынешнем составе "Тоттенхэм" себя изжил, остается в сухом остатке новый стадион, который будет местом силы (и финансового достатка!) для команды на многие годы. На новой арене у Маурисио Почеттино было не так уж много моментов славы, но за последние пять лет у него их было предостаточно в целом. Наверное, начальной точки становления его команды стал Новый год-2015 и 5:3 с будущим чемпионом — "Челси". Второе место в сезоне 2016/17, когда "шпоры" были наиболее стабильны и некоторое время лидировали в чемпионате. Ну и наконец, финальный спурт команды в Лиге Чемпионов минувшего сезона с бездыханным финишем в Мадриде.



Забудьте о том, что за все это время "Тоттенхэм" так и не выиграл ни единого трофея, как и о ядовитых последних месяцах. Маурисио Почеттино будет символом целой эпохи в истории "Тоттенхэма" и остается менеджером высочайшего уровня. К слову, из двух расстающихся сторон, вполне возможно, тренер придет в себя быстрее, чем клуб.



Не очень красиво со стороны Даниэля Леви было то, что он вызвал Почеттино для серьезного разговора в свой кабинет во вторник вечером, а в среду утром уже объявил о подписании контракта с новым менеджером — Жозе Моуриньо. В самой по себе ставке на именитого, но немного подрастерявшего свою репутацию португальца, нет ничего удивительного. Все же Моуриньо остается тренером, способным обеспечивать трофеи, а с ними у клуба при Почеттино были проблемы. Также, приглашая Моуриньо, Леви дает сигнал Харри Кейну, Деле Алли и тем нынешним лидерам команды, кто, в отличие от Эриксена, Роуза, Вертонгена и Алдервейрелда, еще не определился с желанием покинуть этот корабль. Это сигнал об амбициях "Тоттенхэма", потому как Моуриньо все же, при всех относительных неудачах последних лет, работает только с самыми амбициозными проектами.



Моуриньо сразу отметил, что у его новой команды отличный состав, что по сути является правдой, если не учитывать то, что как минимум четыре игрока из категории основных сейчас сидят на чемоданах. Также Жозе представил своего нового ассистента, которым будет Жоау Сакраменту — специалист, работавший в последнее время в штабе Кристофа Гальтье в "Лилле", а ранее помогавший Леонарду Жардиму в "Монако" — в то самое время, когда монегаски были на пике и демонстрировали фантастический футбол в Лиге Чемпионов.



Обновление команды Моуриньо продолжилось приходом из все того же "Лилля" тренера вратарей Нуну Сантуша. Джованни Серра присоединится к команде аналитиков, а Карлос Лалин станет новым главным физиотерапевтом. Руй Фариа, с которым Моуриньо был неразлучен многие годы, недоступен, поскольку работает в Катаре с "Аль-Духаилом". Но это, вероятно, даже к лучшему. Моуриньо явно нуждался в новых идеях, а в случае с менеджером, который большую часть своих полномочий делегирует помощникам, лучший способ для обновления — принять в свой штаб новых людей. В случае с Моуриньо королем португальца всегда делала свита, а в последнее время Special One Жозе чувствовал себя все реже.



Моуриньо наконец получил столь необходимую ему паузу для переосмысления того, куда зашла его карьера, так как по большому счету полноценного отдыха у него не было еще со времен триумфального "Порту". Португалец не хотел уходить из Премьер-Лиги, и "Тоттенхэм" для него в нынешних условиях — идеальный вариант для восстановления реноме топ-менеджера. Если верить слухам, Моуриньо был согласен и на вариант с "Арсеналом", но сложно отрицать тот факт, что состав "шпор" все же сильнее "канонирского", даже с учетом нынешних позиций клубов в турнирной таблице.



"Тоттенхэм" — это все же клуб, который будет играть в плей-офф Лиги Чемпионов, с одним из лучших европейских форвардов, квалифицированным подбором игроков и плодовитой академией. Да, сейчас состав команды нуждается в новых игроках, а Леви вряд ли будет таким же щедрым, как Флорентино Перес в пору коренного обновления состава "Реала", но Моуриньо уже привык в последние годы работать в условиях, когда не получал всего желаемого в "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Да и сейчас у него уже далеко не та репутация, когда португалец мог гарантировать руководителям клубов трофеи высшей пробы, требуя взамен гарантии подписания нужных игроков.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru