Моуриньо хочет переманить спортивного директора "Лилля"

Спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш может перейти на аналогичную должность в "Тоттенхэм".

В среду "Тоттенхэм" назначил на должность главного тренера Жозе Моуриньо, а также сообщил, что в штаб португальца вошли ассистент Жоау Сакраменту и тренер вратарей Нуну Сантуш — оба до настоящего времени трудились в "Лилле".



На этом рейд Моуриньо на "Лилль" может не закончиться. Как сообщает ESPN, Жозе и "Тоттенхэм" работают над тем, чтобы переманить из французского клуба авторитетного Кампуша.



Кампуш и Моуриньо являются близкими друзьями, причем сам Луиш лишь в прошлом месяце говорил о желании поработать с Жозе.



"Моуриньо мне как брат. Я очень хорошо и давно его знаю. Он удивительный человек и лучший тренер в мире. Поэтому, конечно, если он позвонит, я поговорю с ним насчет совместной работы", — цитирует Кампуша Sky Sports.



Именно Кампуш привел в "Лилль", а затем продал за 70 миллионов фунтов в "Арсенал" вингера Николя Пепе. Ранее Луиш также поработал в "Монако", куда он смог заманить Бернарду Силву, Тьемуэ Бакайоко, Бенжамена Менди и Фабиньо, а после — продать с огромной прибылью.