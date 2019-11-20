Роджерс был первым выбором "Тоттенхэма" на замену Почеттино

Целью номер один "Тоттенхэма" на замену Маурисио Почеттино был Брендан Роджерс из "Лестера", а не Жозе Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail, президент "шпор" Даниэль Леви окончательно понял, что Почеттино должен освободить должность главного тренера после 1:1 с "Шеффилд Юнайтед" 9 ноября.



Тогда же Леви сделал запрос относительно Роджерса, однако боссы "Лестера" дали немедленно понять, что ни за что не отпустят Брендана.



На этот международный перерыв подопечные Роджерса ушли, занимая второе место в Премьер-Лиге, и ожидания выдающегося сезона просто не могли разбить дуэт Брендана с "Лестером".



Лишь после этого Леви обратился к Моуриньо, который находился в поисках подходящей работы с ухода из "Манчестер Юнайтед" в декабре. Вариант с "Тоттенхэмом" полностью устроил Жозе.



Также сообщается, что "шпоры" решили не обращаться насчет Юлиана Нагельсманна, сочтя переход молодого и перспективного наставника "РБ Лейпциг" невозможным посреди сезона.