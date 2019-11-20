Роджерс был первым выбором "Тоттенхэма" на замену Почеттино

Брендан Роджерс и Жозе Моуриньо Целью номер один "Тоттенхэма" на замену Маурисио Почеттино был Брендан Роджерс из "Лестера", а не Жозе Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail, президент "шпор" Даниэль Леви окончательно понял, что Почеттино должен освободить должность главного тренера после 1:1 с "Шеффилд Юнайтед" 9 ноября.

Тогда же Леви сделал запрос относительно Роджерса, однако боссы "Лестера" дали немедленно понять, что ни за что не отпустят Брендана.

На этот международный перерыв подопечные Роджерса ушли, занимая второе место в Премьер-Лиге, и ожидания выдающегося сезона просто не могли разбить дуэт Брендана с "Лестером".

Лишь после этого Леви обратился к Моуриньо, который находился в поисках подходящей работы с ухода из "Манчестер Юнайтед" в декабре. Вариант с "Тоттенхэмом" полностью устроил Жозе.

Также сообщается, что "шпоры" решили не обращаться насчет Юлиана Нагельсманна, сочтя переход молодого и перспективного наставника "РБ Лейпциг" невозможным посреди сезона.


Метки Лестер, Роджерс, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1133

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 21.11.2019 00:19 # sisyazavr
    Зря Моу пришел, чуваку волноваться запрещено, еще один скандал и загонит либо себя, либо весь остальной мир в гроб))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: