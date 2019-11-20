Рэднапп: "Фанаты "Арсенала" примут даже Саддама Хусейна, если он будет побеждать"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что уволенный "шпорами" Маурисио Почеттино может найти пристанище в "Арсенале".

За пять лет работы в "Тоттенхэме" Почеттино заработал репутацию одного из лучших тренеров мира, однако накануне Маурисио остался без работы.



По мнению Рэднаппа, болельщики "Арсенала" легко бы приняли Почеттино в качестве замены для Унаи Эмери, если Маурисио будет давать результат.



"После новости об уходе Почеттино из "Тоттенхэма" один или два тренера Премьер-Лиги проснутся этим утром и подумают: "Боже, это было не слишком умно".



"А также будут один ли два президента, которые испытают восторг и подумают, как им заманить Почеттино к себе. Он стал бы выдающимся приобретением".



"В Лондоне есть клубы, переживающие ужасное время. Почему бы ему не перейти в "Арсенал", если он захочет этого? Думаете, фанаты "Арсенала" не полюбят его?"



"Если ты отправишься туда и начнешь выигрывать футбольные матчи, то фанаты примут даже Саддама Хусейна. Они бы не переживали насчет этого! Если ты начнешь выигрывать каждую неделю, они будут петь: "Есть только один Саддам".



"Такое бывает в футболе. Сол Кэмпбелл перешел из "Тоттенхэма" в "Арсенал", Джордж Грэм сделал это, Терри Нил сделал это, Пэт Дженнингс сделал это — будучи одним из величайших голкиперов в истории, он перешел из одного клуба в другой".



"Если ты способен делать свою работу, такое может произойти. Я бы предположил, что сейчас "Арсенал" смотрит на Почеттино и думает: "Можем ли мы его заполучить?" — сообщил Рэднапп talkSPORT.