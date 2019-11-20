Моуриньо упрекнул свои предыдущие клубы за плохую работу академий

Новоиспеченный наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сделал упрек в адрес своих бывших клубов.

За годы работы у Моуриньо сложилась репутация тренера, который делает ставку не на талантливую молодежь, а на готовых игроков, купленных за большие деньги.



Однако экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уверяет, что ему просто не везло с клубами, чьи академии производили мало достойных первой команды игроков.



"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного".



"Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков".



"Поэтому ты смотришь на нашу историю и видишь, что наша академия всегда поставляла талантов, в которых нуждается первая команда. Конечно, я всегда в предвкушении совместной работы с игроками такого профиля", — сообщил Моуриньо Spurs TV.