Моуриньо упрекнул свои предыдущие клубы за плохую работу академий

Жозе Моуриньо Новоиспеченный наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сделал упрек в адрес своих бывших клубов.

За годы работы у Моуриньо сложилась репутация тренера, который делает ставку не на талантливую молодежь, а на готовых игроков, купленных за большие деньги.

Однако экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уверяет, что ему просто не везло с клубами, чьи академии производили мало достойных первой команды игроков.

"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного".

"Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков".

"Поэтому ты смотришь на нашу историю и видишь, что наша академия всегда поставляла талантов, в которых нуждается первая команда. Конечно, я всегда в предвкушении совместной работы с игроками такого профиля", — сообщил Моуриньо Spurs TV.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2163

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 20.11.2019 22:18 # makeewadim
    Пару матчей и билетами отобьют отставку пакета

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  2. kcuf 20.11.2019 22:17 # kcuf
    Толсто тролишь. Очень толсто...

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  3. letonred 20.11.2019 22:16 # letonred
    На то и особенный. Лет через 5 и про кур тоже скажет.

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  4. fanat-united 20.11.2019 22:14 # fanat-united
    Вот только не пизди, в МЮ лучшая академия

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  5. firmino9 20.11.2019 21:55 # firmino9
    Жозе, мы скучали)

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  6. elprimer 20.11.2019 21:49 # elprimer
    Все таки хорошо что он вернулся, добавит перца, лучшему футбольному "блюду"-АПЛ.

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  7. chelsiukpro 20.11.2019 21:35 # chelsiukpro
    Интересно как назначение Моуринио смотрят Тотенхем болелы? Напишите хорошо что Маура подписали или нет? Ваше мнение?

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  8. h22o 20.11.2019 21:34 # h22o
    ну всё началось, теперь ни дня без комментариев этого заслуженного пи3да6ола..

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  9. slash-lfc 20.11.2019 21:31 # slash-lfc
    Уахахахах, сук, топ))

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  10. electric 20.11.2019 21:16 # electric
    Майнд геймсами щемит физруков щолсе и маню. Ну что о6оссеный топарь!

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  11. kler 20.11.2019 21:14 # kler
    Хорошее начало

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  12. liverfun 20.11.2019 21:06 # liverfun
    началось, вновь подключает тактику - команда против остального мира.
    сначала провокационные комментарии, потом ожидаемая ответная критика от коллег и фанатов других клубов, вновь ответочка, и вот уже снежный ком превращается в лавину

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  13. dom1no 20.11.2019 21:05 # dom1no
    так их жозе, так их

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