Моуриньо упрекнул свои предыдущие клубы за плохую работу академий
Новоиспеченный наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сделал упрек в адрес своих бывших клубов.
За годы работы у Моуриньо сложилась репутация тренера, который делает ставку не на талантливую молодежь, а на готовых игроков, купленных за большие деньги.
Однако экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уверяет, что ему просто не везло с клубами, чьи академии производили мало достойных первой команды игроков.
"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного".
"Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков".
"Поэтому ты смотришь на нашу историю и видишь, что наша академия всегда поставляла талантов, в которых нуждается первая команда. Конечно, я всегда в предвкушении совместной работы с игроками такого профиля", — сообщил Моуриньо Spurs TV.
20.11.2019 21:00
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Последние комментарии:
Пару матчей и билетами отобьют отставку пакета
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Толсто тролишь. Очень толсто...
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На то и особенный. Лет через 5 и про кур тоже скажет.
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Вот только не пизди, в МЮ лучшая академия
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Жозе, мы скучали)
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Все таки хорошо что он вернулся, добавит перца, лучшему футбольному "блюду"-АПЛ.
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Интересно как назначение Моуринио смотрят Тотенхем болелы? Напишите хорошо что Маура подписали или нет? Ваше мнение?
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ну всё началось, теперь ни дня без комментариев этого заслуженного пи3да6ола..
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Уахахахах, сук, топ))
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Майнд геймсами щемит физруков щолсе и маню. Ну что о6оссеный топарь!
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Хорошее начало
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началось, вновь подключает тактику - команда против остального мира.
сначала провокационные комментарии, потом ожидаемая ответная критика от коллег и фанатов других клубов, вновь ответочка, и вот уже снежный ком превращается в лавину
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так их жозе, так их
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