"Юнайтед" задумывается о покупке Эдина Джеко

Эдин Джеко "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего "Ромы" Эдина Джеко в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своего желания приобрести нападающего, однако в январе ему, возможно, придется довольствоваться более реалистичным вариантом, нежели, например, Эрлинг Бреут Холанд из "Ред Булл".

Проще всего "Юнайтед" было бы приобрести Марио Манджукича, которого "Ювентус" с радостью продаст в январе, однако ESPN стало известно, что на радаре у Сульшера есть другой опытный бомбардир.

Речь идет о Джеко, который забил шесть голов в 15 матчах за "Рому" в этом сезоне. Ранее в своей карьере 33-летний босниец провел пять лет в "Сити", отличившись 50 раз в 130 играх.

Отметим, что у "дьяволов" есть рычаг давления на "Рому" в лице своего защитника Криса Смоллинга, который этот сезон проводит у римлян на правах аренды.


Метки Джеко, Манчестер Юнайтед, Рома

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 20:00

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  1. naby-keita 20.11.2019 20:05 # naby-keita
    зачем МЮ 19 летний Халланд, когда есть 33-летний Джеко! Вперёд ОЛе

    (ответить)

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