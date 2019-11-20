"Юнайтед" задумывается о покупке Эдина Джеко

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего "Ромы" Эдина Джеко в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своего желания приобрести нападающего, однако в январе ему, возможно, придется довольствоваться более реалистичным вариантом, нежели, например, Эрлинг Бреут Холанд из "Ред Булл".



Проще всего "Юнайтед" было бы приобрести Марио Манджукича, которого "Ювентус" с радостью продаст в январе, однако ESPN стало известно, что на радаре у Сульшера есть другой опытный бомбардир.



Речь идет о Джеко, который забил шесть голов в 15 матчах за "Рому" в этом сезоне. Ранее в своей карьере 33-летний босниец провел пять лет в "Сити", отличившись 50 раз в 130 играх.



Отметим, что у "дьяволов" есть рычаг давления на "Рому" в лице своего защитника Криса Смоллинга, который этот сезон проводит у римлян на правах аренды.