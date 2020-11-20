Робертсон и Салах, вероятно, не сыграют с "Пэлас"
Защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах, вероятно, пропустят выезд "Ливерпуля" к "Кристал Пэлас" в субботу.
Оба игрока получили отдых в этот международный перерыв, чтобы залечить свои лодыжки, однако Sky Sports утверждает, что ни Энди, ни Мохамед не успевают полностью восстановиться к матчу Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".
Также предстоящий матч пропустит защитник Жоэль Матип, который из-за травмы колена находится вне игры с поединка против "Манчестер Юнайтед" месяц назад.
Зато, как ожидается, к уикенду должны поправиться досрочно вернувшиеся из сборной Англии Джо Гомес и Джордан Хендерсон, а также Джердан Шакири.
Добавим, сейчас для "Ливерпуля" начинается сумасшедший отрезок — команде Юргена Клоппа предстоит сыграть 13 матчей, в том числе два в Катаре, в течение 40 дней.
20.11.2019 19:00
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выпускайте шакиру!
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Милнер и Окс/Ориги должны заменить.
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зае6ись, ой ой ОЙЙ как зае6ииись)))
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наконец-то КЛопп усадит Салаха на скамейку! Отдых ему не помешает, как и Робертсону. Слева в латераля могут сыграть Алекс, Окс, Чамбо, Милли, Гомез.
даёшь Чамбо в латераля!
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