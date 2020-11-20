Робертсон и Салах, вероятно, не сыграют с "Пэлас"

Мохамед Салах Защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах, вероятно, пропустят выезд "Ливерпуля" к "Кристал Пэлас" в субботу.

Оба игрока получили отдых в этот международный перерыв, чтобы залечить свои лодыжки, однако Sky Sports утверждает, что ни Энди, ни Мохамед не успевают полностью восстановиться к матчу Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".

Также предстоящий матч пропустит защитник Жоэль Матип, который из-за травмы колена находится вне игры с поединка против "Манчестер Юнайтед" месяц назад.

Зато, как ожидается, к уикенду должны поправиться досрочно вернувшиеся из сборной Англии Джо Гомес и Джордан Хендерсон, а также Джердан Шакири.

Добавим, сейчас для "Ливерпуля" начинается сумасшедший отрезок — команде Юргена Клоппа предстоит сыграть 13 матчей, в том числе два в Катаре, в течение 40 дней.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 20.11.2019 19:56 # tursa
    выпускайте шакиру!

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  2. gerrard08 20.11.2019 19:42 # gerrard08
    Милнер и Окс/Ориги должны заменить.

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  3. bezviz 20.11.2019 19:28 # bezviz
    зае6ись, ой ой ОЙЙ как зае6ииись)))

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  4. naby-keita 20.11.2019 19:22 # naby-keita
    наконец-то КЛопп усадит Салаха на скамейку! Отдых ему не помешает, как и Робертсону. Слева в латераля могут сыграть Алекс, Окс, Чамбо, Милли, Гомез.
    даёшь Чамбо в латераля!

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