Робертсон и Салах, вероятно, не сыграют с "Пэлас"

Защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах, вероятно, пропустят выезд "Ливерпуля" к "Кристал Пэлас" в субботу.

Оба игрока получили отдых в этот международный перерыв, чтобы залечить свои лодыжки, однако Sky Sports утверждает, что ни Энди, ни Мохамед не успевают полностью восстановиться к матчу Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".



Также предстоящий матч пропустит защитник Жоэль Матип, который из-за травмы колена находится вне игры с поединка против "Манчестер Юнайтед" месяц назад.



Зато, как ожидается, к уикенду должны поправиться досрочно вернувшиеся из сборной Англии Джо Гомес и Джордан Хендерсон, а также Джердан Шакири.



Добавим, сейчас для "Ливерпуля" начинается сумасшедший отрезок — команде Юргена Клоппа предстоит сыграть 13 матчей, в том числе два в Катаре, в течение 40 дней.