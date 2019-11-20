Эмери стал фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Унаи Эмери из "Арсенала" стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге после ухода Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

В последние недели, и Эмери, и Почеттино находились под колоссальным давлением, однако немногие могли представить, что терпение "шпор" лопнет раньше, чем "канониров".



Увольнение Почеттино обошлось "Тоттенхэму" в 12.5 миллионов фунтов, но еще 7 млн. фунтов, как сообщает The Sun, клуб потратил на досрочное прекращение контрактов помощников Маурисио.



С незапланированными тратами вскоре может столкнуться и "Арсенал". Букмекеры скептически оценивают шансы Эмери сохранить свою работу, сообщает Daily Mirror.



"Канониры" выиграли только два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, несмотря на почти 100 млн. фунтов, инвестированных в состав минувшим летом.



Добавим, что Жозе Моуриньо, сменивший Почеттино в "Тоттенхэме", считался одним из возможных преемников Эмери в "Арсенале", однако теперь "канонирам" придется искать другой вариант, если они решат попрощаться с Унаи.