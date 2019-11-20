"Арсенал" проявил интерес к Холанду

"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

19-летний Холанд демонстрирует сумасшедшую результативность в этом сезоне, наколотив семь мячей в Лиге Чемпионов и еще 15 в австрийской Бундеслиге.



Юный норвежец стал лакомой целью для ведущих клубов Европы, которые могут устроить аукцион, не дожидаясь окончания сезона — например, ранее в ноябре издание ESPN сообщало, что "Манчестер Юнайтед" уже в январе обратится насчет Холанда.



Также на днях в прессе появилась информация, что отец талантливого нападающего Альф-Инге побывал на базе "Юнайтед", однако Bild удалось выяснить, что Холанд-старший нанес визит и в расположение "Арсенала".



"Канониры" уже несколько месяцев безуспешно пытаются продлить контракты Пьер-Эмерика Обамеянга с Александром Лакасеттом, и эта тупиковая ситуация заставила лондонский клуб обратить внимание на восходящую звезду "Ред Булл".



Утверждается, что "Арсенал" заинтересован в Холанде "так же сильно, как и "Манчестер Юнайтед".



"Однажды Эрлинг хочет поиграть в Премьер-Лиге. Я не знаю, когда для этого будет идеальное время. Его карьера развивается с опережением, но Премьер-Лига — очень тяжелая лига", — сообщил Альф-Инге Bild.