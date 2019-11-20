"Арсенал" проявил интерес к Холанду

Эрлинг Бреут Холанд "Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

19-летний Холанд демонстрирует сумасшедшую результативность в этом сезоне, наколотив семь мячей в Лиге Чемпионов и еще 15 в австрийской Бундеслиге.

Юный норвежец стал лакомой целью для ведущих клубов Европы, которые могут устроить аукцион, не дожидаясь окончания сезона — например, ранее в ноябре издание ESPN сообщало, что "Манчестер Юнайтед" уже в январе обратится насчет Холанда.

Также на днях в прессе появилась информация, что отец талантливого нападающего Альф-Инге побывал на базе "Юнайтед", однако Bild удалось выяснить, что Холанд-старший нанес визит и в расположение "Арсенала".

"Канониры" уже несколько месяцев безуспешно пытаются продлить контракты Пьер-Эмерика Обамеянга с Александром Лакасеттом, и эта тупиковая ситуация заставила лондонский клуб обратить внимание на восходящую звезду "Ред Булл".

Утверждается, что "Арсенал" заинтересован в Холанде "так же сильно, как и "Манчестер Юнайтед".

"Однажды Эрлинг хочет поиграть в Премьер-Лиге. Я не знаю, когда для этого будет идеальное время. Его карьера развивается с опережением, но Премьер-Лига — очень тяжелая лига", — сообщил Альф-Инге Bild.


Метки Арсенал, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 17:00

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  1. dom1no 20.11.2019 17:36 # dom1no
    cмищно

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  2. superperez101 20.11.2019 17:24 # superperez101
    красиво будет
    еще одного в атаку
    а оборона итак сойдет

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  3. rayan 20.11.2019 17:11 # rayan
    Он забил 9 голов в одном матче)

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  4. chelsea88 20.11.2019 17:07 # chelsea88
    Ой блеать, гейклуб то куда?! Там одни гранды за ним охотятся, а он вдруг выберет середняк эйпиэл арсосал,бред же)

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  5. frankylamp 20.11.2019 17:06 # frankylamp
    с такой рожей только в юнайтед

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  6. lambert757 20.11.2019 17:03 # lambert757
    Неужели этот парень так хорош, что многие европейские гранды за ним следят и готовы выложить за 19 летнего парня такую огромную сумму.

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