"Арсенал" проявил интерес к Холанду
"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.
19-летний Холанд демонстрирует сумасшедшую результативность в этом сезоне, наколотив семь мячей в Лиге Чемпионов и еще 15 в австрийской Бундеслиге.
Юный норвежец стал лакомой целью для ведущих клубов Европы, которые могут устроить аукцион, не дожидаясь окончания сезона — например, ранее в ноябре издание ESPN сообщало, что "Манчестер Юнайтед" уже в январе обратится насчет Холанда.
Также на днях в прессе появилась информация, что отец талантливого нападающего Альф-Инге побывал на базе "Юнайтед", однако Bild удалось выяснить, что Холанд-старший нанес визит и в расположение "Арсенала".
"Канониры" уже несколько месяцев безуспешно пытаются продлить контракты Пьер-Эмерика Обамеянга с Александром Лакасеттом, и эта тупиковая ситуация заставила лондонский клуб обратить внимание на восходящую звезду "Ред Булл".
Утверждается, что "Арсенал" заинтересован в Холанде "так же сильно, как и "Манчестер Юнайтед".
"Однажды Эрлинг хочет поиграть в Премьер-Лиге. Я не знаю, когда для этого будет идеальное время. Его карьера развивается с опережением, но Премьер-Лига — очень тяжелая лига", — сообщил Альф-Инге Bild.
20.11.2019 17:00
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cмищно
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красиво будет
еще одного в атаку
а оборона итак сойдет
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Он забил 9 голов в одном матче)
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Ой блеать, гейклуб то куда?! Там одни гранды за ним охотятся, а он вдруг выберет середняк эйпиэл арсосал,бред же)
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с такой рожей только в юнайтед
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Неужели этот парень так хорош, что многие европейские гранды за ним следят и готовы выложить за 19 летнего парня такую огромную сумму.
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