Моуриньо хочет сохранить Эриксена и не ждет больших покупок

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил президенту своего нового клуба Даниэлю Леви, что не нуждается в больших приобретениях в январе, а одним из своих приоритетов избрал сохранение полузащитника Кристиана Эриксена.

Моуриньо прибывает в Северный Лондон с репутацией тренера, который строит свою работу на дорогостоящих трансферах. Теперь Жозе попытается это изменить, утверждает Daily Mail.



Привычная стратегия Моуриньо не вписывается в философию Леви, однако португальский специалист выразил готовность подстроиться и не ожидает, что клуб выделит ему большие средства на укрепление состава в январе.



Жозе доволен тем подбором игроков, которые достались ему от предшественника Маурисио Почеттино, и в первую очередь должен озаботиться сохранением имеющихся звезд — вроде Эриксена, чей контракт истекает в конце сезона.



Уже через шесть недель Кристиан сможет заключить предварительный контракт с любым зарубежным клубом, однако Моуриньо постарается отговорить датчанина от ухода из "Тоттенхэма".



Однако это не единственная вещь, в чем Моуриньо будет другим. Как сообщает The Telegraph, Жозе соберет совершенно новый тренерский штаб, отказавшись от помощников, с которыми он работал в предыдущих клубах.



Так правой рукой Моуриньо в "Тоттенхэме" станет его соотечественник Жоау Сакраменту, который помогал Кристофу Гальтье в "Лилле", а до того был техническим ассистентом Леонарду Жардима в "Монако".