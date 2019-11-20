Моуриньо хочет сохранить Эриксена и не ждет больших покупок
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил президенту своего нового клуба Даниэлю Леви, что не нуждается в больших приобретениях в январе, а одним из своих приоритетов избрал сохранение полузащитника Кристиана Эриксена.
Моуриньо прибывает в Северный Лондон с репутацией тренера, который строит свою работу на дорогостоящих трансферах. Теперь Жозе попытается это изменить, утверждает Daily Mail.
Привычная стратегия Моуриньо не вписывается в философию Леви, однако португальский специалист выразил готовность подстроиться и не ожидает, что клуб выделит ему большие средства на укрепление состава в январе.
Жозе доволен тем подбором игроков, которые достались ему от предшественника Маурисио Почеттино, и в первую очередь должен озаботиться сохранением имеющихся звезд — вроде Эриксена, чей контракт истекает в конце сезона.
Уже через шесть недель Кристиан сможет заключить предварительный контракт с любым зарубежным клубом, однако Моуриньо постарается отговорить датчанина от ухода из "Тоттенхэма".
Однако это не единственная вещь, в чем Моуриньо будет другим. Как сообщает The Telegraph, Жозе соберет совершенно новый тренерский штаб, отказавшись от помощников, с которыми он работал в предыдущих клубах.
Так правой рукой Моуриньо в "Тоттенхэме" станет его соотечественник Жоау Сакраменту, который помогал Кристофу Гальтье в "Лилле", а до того был техническим ассистентом Леонарду Жардима в "Монако".
20.11.2019 16:00
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Я почти уверен, что шпоры теперь заиграют и нефигово, уж очень сильно мне напомнает ситуацию с Челси, когда там был Дрогба, сейчас есть Кейн, он построет игру вокруг него и они будут тащить пипец.
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Конспирологи говорят что Моур это тайный агент Челси. В его задачу входит обанкротить и ослабить прямых конкурентов синих. Вот например по разрушению ( а точнее добиванию) эмю он сработал отлично, потратил почти пол миллиарда евро на мертвые трансферы и команда даже стало играть хуже чем были при психе Ван Гале. Теперь черед Тотенхэма, он заставит всю талантливую молодежь Тотенхэма бежать из клуба. Вот увидите через парочку лет он возглавит и Сити а потом и Ливерпуль.
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видимо сам ериксон что то знает.., нуууу так уже носятся с ним
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глупо звучит, Эриксен уже считает миллионы, которые ему летом выплатят за подписание контракта в другой команде будучи с/а
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по первым матчам будет видно захочет ли Эриксен проявить себя перед новым тренером или по-прежнему хочет уйти
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Слабо верится в то, что Маур сможет долгое время не быть собой.
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Акции шпор взлетели до уровня бога
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Ого, Жозе ищет новые вызовы, это похвально.
Сменить свою команду - это очень серьезный и смелый шаг. Назовём этот проект Jose v 2.0.
Если ещё Бенитес вернётся в АПЛ в условный Вест Хэм, то АПЛ станет ещё интереснее и сложнее!
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Ну посмотрим что выйдет с этоно
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