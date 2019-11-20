Балотелли получил 100 тыс. фунтов штрафов за полсезона в "Сити"
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Марио Балотелли получил штрафов на 100 тысяч фунтов за полсезона в клубе.
Совсем недавно публике стало известно о тех громадных штрафах, которые установил для своих игроков главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.
В прежние времена размер штрафов был гораздо меньше, но Балотелли, выступавший за "горожан" с 2010 по 2013 год, все равно умудрился расстаться со внушительной суммой за нарушения дисциплины.
Экс-защитник "Сити" Мика Ричардс, который занимался в "Сити" сбором штрафов с партнеров по команде, вспомнил, как это было.
"Он все делал в своем темпе. Он постоянно опаздывал".
"Все деньги, собранные в качестве штрафов, мы направляли на благотворительность, и к Рождеству у нас накопилось 100 или 150 тысяч фунтов — все благодаря опозданиям Балотелли".
"При этом он мог быть в здании. Скажем, у нас была встреча наверху, а он находился внизу и просто расслаблялся. Он все равно был пришел на встречу, но был бы немного сонным", — сообщил Ричардс BBC Radio 5 Live.
20.11.2019 15:00
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