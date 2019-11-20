"Тоттенхэм" будет платить Моуриньо вдвое больше, чем Почеттино
Возглавив "Тоттенхэм", Жозе Моуриньо стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге и будет получать вдвое больше уволенного Маурисио Почеттино.
Расставшись с Почеттино накануне вечером, уже сегодня утром "шпоры" объявили о подписании контракта с Моуриньо до 2023 года.
По информации Daily Mail, в Северном Лондоне Жозе будет получать 15 миллионов фунтов в год, и это вдвое больше того, что имел Почеттино по своем контракту, подписанному в прошлом году.
Однако зарплата в 290 тыс. фунтов в неделю не сделает португальского специалиста самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге — возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получает 20 млн. фунтов в год, не считая бонусов.
Что касается Юргена Клоппа, чей "Ливерпуль" сейчас лидирует в Премьер-Лиге, то он получает только 7 млн. фунтов в год.
20.11.2019 14:00
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тут чисто на медийности больше принесет в разы чем зп + оживит команду скорее всего там стиль физически мощные все как раз под его схемки с накончником киллером . Все продумано евреями уже наперед
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Значит и трофеев будет тоже вдвое больше.
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У Лэмпса годовой оклад сколько составляет?
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отлично, если (оч на это надеюсь) очкастый берет АПЛочку в этом году, то переподписывать его посадив на контракт с зп >=15 лямов.
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Моур в 2 раза лучше Клоппа и Похетино - официально:)
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Пеп гребет бабки лопатой просто, куда ему столько
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