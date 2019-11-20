"Тоттенхэм" будет платить Моуриньо вдвое больше, чем Почеттино

Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо Возглавив "Тоттенхэм", Жозе Моуриньо стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге и будет получать вдвое больше уволенного Маурисио Почеттино.

Расставшись с Почеттино накануне вечером, уже сегодня утром "шпоры" объявили о подписании контракта с Моуриньо до 2023 года.

По информации Daily Mail, в Северном Лондоне Жозе будет получать 15 миллионов фунтов в год, и это вдвое больше того, что имел Почеттино по своем контракту, подписанному в прошлом году.

Однако зарплата в 290 тыс. фунтов в неделю не сделает португальского специалиста самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге — возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получает 20 млн. фунтов в год, не считая бонусов.

Что касается Юргена Клоппа, чей "Ливерпуль" сейчас лидирует в Премьер-Лиге, то он получает только 7 млн. фунтов в год.


Метки Моуриньо, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 14:00

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  1. gidro-met 20.11.2019 14:49 # gidro-met
    тут чисто на медийности больше принесет в разы чем зп + оживит команду скорее всего там стиль физически мощные все как раз под его схемки с накончником киллером . Все продумано евреями уже наперед

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  2. chebrec 20.11.2019 14:41 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  3. thefa 20.11.2019 14:35 # thefa
    Значит и трофеев будет тоже вдвое больше.

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  4. yamateh 20.11.2019 14:27 # yamateh
    У Лэмпса годовой оклад сколько составляет?

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  5. lfcynwa 20.11.2019 14:07 # lfcynwa
    отлично, если (оч на это надеюсь) очкастый берет АПЛочку в этом году, то переподписывать его посадив на контракт с зп >=15 лямов.

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  6. alexomck 20.11.2019 14:02 # alexomck
    Моур в 2 раза лучше Клоппа и Похетино - официально:)

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  7. mancunia-planet 20.11.2019 14:02 # mancunia-planet
    Пеп гребет бабки лопатой просто, куда ему столько

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