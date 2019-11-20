"Тоттенхэм" будет платить Моуриньо вдвое больше, чем Почеттино

Возглавив "Тоттенхэм", Жозе Моуриньо стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге и будет получать вдвое больше уволенного Маурисио Почеттино.

Расставшись с Почеттино накануне вечером, уже сегодня утром "шпоры" объявили о подписании контракта с Моуриньо до 2023 года.



По информации Daily Mail, в Северном Лондоне Жозе будет получать 15 миллионов фунтов в год, и это вдвое больше того, что имел Почеттино по своем контракту, подписанному в прошлом году.



Однако зарплата в 290 тыс. фунтов в неделю не сделает португальского специалиста самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге — возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получает 20 млн. фунтов в год, не считая бонусов.



Что касается Юргена Клоппа, чей "Ливерпуль" сейчас лидирует в Премьер-Лиге, то он получает только 7 млн. фунтов в год.