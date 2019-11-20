Лонгстафф: "Новый контракт зависит от "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф заявил, что подписание нового контракта зависит от клуба.

Свой действующий контракт до июня 2022 Лонгстафф заключил менее года назад — в декабре. Однако с тех пор Шон утвердился в качестве основного игрока команды, а "сороки" отразили интерес к своей восходящей звезде со стороны "Манчестер Юнайтед".



Клуб с "Сент-Джеймс Парк" резонно захотел наградить 22-летнего англичанина новой сделкой, но пока не преуспел в переговорах. По словам Лонгстаффа, это зависит не от него.



"Это зависит от клуба и от того, чего они хотят. У нас были кое-какие переговоры. Я не хочу слишком вдаваться в детали. Это было достаточно давно".



"Когда ты был моложе, то играл, не волнуясь насчет контрактов. Я стараюсь быть таким же и сейчас. Я просто продолжаю упорно работать каждый день", — цитирует Лонгстаффа Daily Mail.