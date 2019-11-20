Вилья: "Кейн — лучший нападающий в мире"
Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья считает, что Харри Кейн из "Тоттенхэма" является лучшим нападающим в мире.
После своего дебюта за сборную Англии в 2015 году Кейн забил 32 гола в 45 матчах, став обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира в России.
Харри регулярно забивает и за свой клуб. В этом сезоне, несмотря на все проблемы "шпор", Кейн отличился 10 раз в 15 матчах, и Вилья убежден, что сейчас 26-летнему англичанину нет равных.
"Прямо сейчас он лучший нападающий или 9-й номер в мире".
"Он великолепен почти во всем, что он делает. Он определенно будет одним из кандидатов на "Золотую бутсу" на Евро-2020", — цитирует Вилью Sky Sports.
20.11.2019 12:40
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Левандовски такой:
Ну да ну да, пошел я нахер.
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Где-то смеётся Кристина
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Вряд ли.
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Штааааа? Не давайте этому топарю ничего крепче кефира.
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Лучший заверщающий, точнее. Сейчас понятие напа уже растянулась и если думать о функционале, то тут Фирмино
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Даже в Англии не лучший, лучший - Агуэро.
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Что он курит этот Вилья?
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