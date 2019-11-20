Вилья: "Кейн — лучший нападающий в мире"

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья считает, что Харри Кейн из "Тоттенхэма" является лучшим нападающим в мире.

После своего дебюта за сборную Англии в 2015 году Кейн забил 32 гола в 45 матчах, став обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира в России.



Харри регулярно забивает и за свой клуб. В этом сезоне, несмотря на все проблемы "шпор", Кейн отличился 10 раз в 15 матчах, и Вилья убежден, что сейчас 26-летнему англичанину нет равных.



"Прямо сейчас он лучший нападающий или 9-й номер в мире".



"Он великолепен почти во всем, что он делает. Он определенно будет одним из кандидатов на "Золотую бутсу" на Евро-2020", — цитирует Вилью Sky Sports.