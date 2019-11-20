Вилья: "Кейн — лучший нападающий в мире"

Харри Кейн Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья считает, что Харри Кейн из "Тоттенхэма" является лучшим нападающим в мире.

После своего дебюта за сборную Англии в 2015 году Кейн забил 32 гола в 45 матчах, став обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира в России.

Харри регулярно забивает и за свой клуб. В этом сезоне, несмотря на все проблемы "шпор", Кейн отличился 10 раз в 15 матчах, и Вилья убежден, что сейчас 26-летнему англичанину нет равных.

"Прямо сейчас он лучший нападающий или 9-й номер в мире".

"Он великолепен почти во всем, что он делает. Он определенно будет одним из кандидатов на "Золотую бутсу" на Евро-2020", — цитирует Вилью Sky Sports.


Метки Вилья, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 12:40

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 20.11.2019 14:20 # moneymaker
    Левандовски такой:
    Ну да ну да, пошел я нахер.

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  2. ilovemanutd 20.11.2019 14:20 # ilovemanutd
    Где-то смеётся Кристина

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  3. mancunia-planet 20.11.2019 13:57 # mancunia-planet
    Вряд ли.

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  4. electric 20.11.2019 13:53 # electric
    Штааааа? Не давайте этому топарю ничего крепче кефира.

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  5. beatles-red 20.11.2019 13:18 # beatles-red
    Лучший заверщающий, точнее. Сейчас понятие напа уже растянулась и если думать о функционале, то тут Фирмино

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  6. role-playin 20.11.2019 12:59 # role-playin
    Даже в Англии не лучший, лучший - Агуэро.

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  7. liverpoolec23 20.11.2019 12:45 # liverpoolec23
    Что он курит этот Вилья?

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