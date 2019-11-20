"Тоттенхэм" уволил Почеттино после того, как Маурисио потерял контроль над раздевалкой

Решение об увольнении Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" принял после того, как аргентинский тренер потерял контроль над раздевалкой.

На протяжении нескольких лет крепкие отношения Почеттино со своими подопечными были залогом успеха "шпор", которые при Маурисио четыре раза из пяти финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.



Это были действительно дружеские отношения, отношения отца и сына, однако в последнее время Почеттино перестал ладить с целым рядом игроков.



Объявляя об увольнении Почеттино накануне вечером, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви сообщил, что это решение было принято из-за "крайне разочаровывающих результатов" в конце прошлого сезона и начале этого, однако Daily Mail утверждает, что клуб учел и накопившееся разочарование в раздевалке.



Сообщается, что в этом сезоне аргентинский специалист почти не разговаривал с игроками, а те в свою очередь начали расстраиваться из-за чересчур критичного настроя Маурисио.



Также сыграла свою роль усталость друг от друга — Почеттино и многие его игроки провели вместе несколько лет, и слышать один и тот же голос им стало тошно.



Наконец, утверждает Daily Mail, игроки "Тоттенхэма" были недовольны тем, что публичные заявления Почеттино не совпадали с его фактическими действиями.



Маурисио неоднократно призывал игроков сплотиться, заново сосредоточиться и не отвлекаться на посторонние вещи. Вместе с тем Почеттино продолжал использовать тех футболистов, которые не видят своего будущего в "Тоттенхэме", и это вызывало возмущение в раздевалке.