Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера.

Накануне вечером "шпоры" расстались с Маурисио Почеттино, который занимал свой пост с 2014 года. Президенту лондонцев Даниэлю Леви потребовались считанные часы, чтобы определиться с заменой аргентинцу.



Дело Почеттино продолжит Моуриньо, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт Жозе с "Тоттенхэмом" рассчитан до конца сезона 2022/23.



"Я в восторге от того, что перехожу в клуб с таким богатым наследием и такими страстными болельщиками. Меня восхищает уровень игроков в команде и академии. Меня привлекла возможность поработать с ними", — сообщил Моуриньо.



"В лице Жозе мы получили одного из самых успешных тренеров в футболе. Он обладает огромным опытом, он может вдохновить команду и является отличным тактиком. Он выигрывал награды в каждом клубе, который тренировал. Вы верим, что он привнесет энергию и веру в раздевалку", — сообщил Леви.



Добавим, дебют Моуриньо на тренерском мостике "Тоттенхэма" назначен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу.