Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера.
Накануне вечером "шпоры" расстались с Маурисио Почеттино, который занимал свой пост с 2014 года. Президенту лондонцев Даниэлю Леви потребовались считанные часы, чтобы определиться с заменой аргентинцу.
Дело Почеттино продолжит Моуриньо, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт Жозе с "Тоттенхэмом" рассчитан до конца сезона 2022/23.
"Я в восторге от того, что перехожу в клуб с таким богатым наследием и такими страстными болельщиками. Меня восхищает уровень игроков в команде и академии. Меня привлекла возможность поработать с ними", — сообщил Моуриньо.
"В лице Жозе мы получили одного из самых успешных тренеров в футболе. Он обладает огромным опытом, он может вдохновить команду и является отличным тактиком. Он выигрывал награды в каждом клубе, который тренировал. Вы верим, что он привнесет энергию и веру в раздевалку", — сообщил Леви.
Добавим, дебют Моуриньо на тренерском мостике "Тоттенхэма" назначен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу.
20.11.2019 10:00
Просмотров: 7973
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Римс сучка, сидел под шконкой 10 дней, молчал. Только перерыв на сборные, арсосал временно нн сосёт и вот он уже отписываться начал.
Ну ничего, скоро гейклуб обратно сосать начнёт, и эта мышь спрячется до лучших времён.
Самый опущенный гейгуннер фапла блеать.
(ответить)
Под шконку все пенсы фапла, кроме Жеки, Ислама и Миши. Теперь вас будет кошмарить обосанный Тоттенхэм
(ответить)
Как сообщает Daily Mail, по условиям контракта со «шпорами», рассчитанного до лета 2023 года, португальский специалист будет зарабатывать £ 15 млн (почти ? 17,5 млн). Таким образом, оклад Моуринью почти в два раза превосходит сумму, которую получал прежний наставник лондонцев Маурисио Почеттино
(ответить)
Бедный МЮ
(ответить)
вот так новость! Даа , взорвет курятник! ...или курятник его
(ответить)
охуеть, а Поч куда?
(ответить)
ну всё, со следующего сезона, Челси и МЮ мимо 4ки стабильно:)
(ответить)
Как же хорошо, что у меня есть два брата в лице пенсоколбасника и колбасопенса. Да ещё и в конфе состою, что даёт возможно не заходить сюда часто.
(ответить)
Не ну с Моуром хоть фапел оживет немного
(ответить)
интересно конечно, может даже трофеев пару зацепить, хорошо то, что теперь ему в Арсенал дорога закрыта
(ответить)
Пиздец
Вот именно он и встанет на пути Ливерпуля к титулу. Этот пес дважды так хотел возглавить ЛФК и так хотел Джеррарда, что теперь постоянно вставляет палки в колеса.
(ответить)
Я доволен , а четвёрку должны теперь войти ,кубок Англии бы ещё взять и в лч погреметь
(ответить)
хз че гонят на Моура, я вот не сомневаюсь, что титулов при нем у ТТХ меньше не станет. (с)
(ответить)
Идеально для Леви. И для всех остальных норм, не хватало этого хуесоса, действительно. А то всё тихо спокойно. Теперь шпор будут смотреть чаще.
(ответить)
Как хорошо, что Арсенал стабилен в тренерах. Венгер 22 года. Эмери тоже следующие лет 10 точно будет главным тренером.
Через год Арсенал будет машиной с Унаи. Повторим свой рекорд непобедимых 2004 года.
(ответить)
Обоссытся.
Но прежде, лишит чемпика Ливерпуль.. ждём подскальзывание Ван Дейка в борьбе с Кейном
(ответить)
Какой же будет ор, если Моур во главе Петушатни выкинет гпенсов с четверки ))
(ответить)
Обосрётся.
(ответить)
Как же хорошо, что я колбасопенс. Болею за два лучших клуба АПЛочка и мне совсем неинтересны эти подшконарные войны
(ответить)
Ожидаемо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий