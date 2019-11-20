Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" официально объявил о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера.

Накануне вечером "шпоры" расстались с Маурисио Почеттино, который занимал свой пост с 2014 года. Президенту лондонцев Даниэлю Леви потребовались считанные часы, чтобы определиться с заменой аргентинцу.

Дело Почеттино продолжит Моуриньо, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт Жозе с "Тоттенхэмом" рассчитан до конца сезона 2022/23.

"Я в восторге от того, что перехожу в клуб с таким богатым наследием и такими страстными болельщиками. Меня восхищает уровень игроков в команде и академии. Меня привлекла возможность поработать с ними", — сообщил Моуриньо.

"В лице Жозе мы получили одного из самых успешных тренеров в футболе. Он обладает огромным опытом, он может вдохновить команду и является отличным тактиком. Он выигрывал награды в каждом клубе, который тренировал. Вы верим, что он привнесет энергию и веру в раздевалку", — сообщил Леви.

Добавим, дебют Моуриньо на тренерском мостике "Тоттенхэма" назначен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 20.11.2019 12:16 # chelsea88
    Римс сучка, сидел под шконкой 10 дней, молчал. Только перерыв на сборные, арсосал временно нн сосёт и вот он уже отписываться начал.
    Ну ничего, скоро гейклуб обратно сосать начнёт, и эта мышь спрячется до лучших времён.
    Самый опущенный гейгуннер фапла блеать.

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  2. royal-arsenal 20.11.2019 12:15 # royal-arsenal
    Под шконку все пенсы фапла, кроме Жеки, Ислама и Миши. Теперь вас будет кошмарить обосанный Тоттенхэм

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  3. mata05 20.11.2019 12:13 # mata05
    Как сообщает Daily Mail, по условиям контракта со «шпорами», рассчитанного до лета 2023 года, португальский специалист будет зарабатывать &#163; 15 млн (почти ? 17,5 млн). Таким образом, оклад Моуринью почти в два раза превосходит сумму, которую получал прежний наставник лондонцев Маурисио Почеттино

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  4. kagawa 20.11.2019 12:13 # kagawa
    Бедный МЮ

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  5. chelsea-soul 20.11.2019 12:09 # chelsea-soul
    вот так новость! Даа , взорвет курятник! ...или курятник его

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  6. only--liverpool 20.11.2019 12:06 # only--liverpool
    охуеть, а Поч куда?

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  7. alexomck 20.11.2019 12:05 # alexomck
    ну всё, со следующего сезона, Челси и МЮ мимо 4ки стабильно:)

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  8. bezon 20.11.2019 12:00 # bezon
    Как же хорошо, что у меня есть два брата в лице пенсоколбасника и колбасопенса. Да ещё и в конфе состою, что даёт возможно не заходить сюда часто.

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  9. ry-l 20.11.2019 11:58 # ry-l
    Не ну с Моуром хоть фапел оживет немного

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  10. reams 20.11.2019 11:57 # reams
    интересно конечно, может даже трофеев пару зацепить, хорошо то, что теперь ему в Арсенал дорога закрыта

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  11. chronicle 20.11.2019 11:57 # chronicle
    Пиздец
    Вот именно он и встанет на пути Ливерпуля к титулу. Этот пес дважды так хотел возглавить ЛФК и так хотел Джеррарда, что теперь постоянно вставляет палки в колеса.

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  12. edgarkuznetsov 20.11.2019 11:57 # edgarkuznetsov
    Я доволен , а четвёрку должны теперь войти ,кубок Англии бы ещё взять и в лч погреметь

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  13. slash-lfc 20.11.2019 11:50 # slash-lfc
    хз че гонят на Моура, я вот не сомневаюсь, что титулов при нем у ТТХ меньше не станет. (с)

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  14. mancunia-planet 20.11.2019 11:49 # mancunia-planet
    Идеально для Леви. И для всех остальных норм, не хватало этого хуесоса, действительно. А то всё тихо спокойно. Теперь шпор будут смотреть чаще.

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  15. royal-arsenal 20.11.2019 11:49 # royal-arsenal
    Как хорошо, что Арсенал стабилен в тренерах. Венгер 22 года. Эмери тоже следующие лет 10 точно будет главным тренером.
    Через год Арсенал будет машиной с Унаи. Повторим свой рекорд непобедимых 2004 года.

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  16. royal-arsenal 20.11.2019 11:48 # royal-arsenal
    Обоссытся.
    Но прежде, лишит чемпика Ливерпуль.. ждём подскальзывание Ван Дейка в борьбе с Кейном

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  17. slash-lfc 20.11.2019 11:47 # slash-lfc
    Какой же будет ор, если Моур во главе Петушатни выкинет гпенсов с четверки ))

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  18. flamic 20.11.2019 11:32 # flamic
    Обосрётся.

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  19. kipeloff89 20.11.2019 11:32 # kipeloff89
    Как же хорошо, что я колбасопенс. Болею за два лучших клуба АПЛочка и мне совсем неинтересны эти подшконарные войны

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  20. lampard78 20.11.2019 11:25 # lampard78
    Ожидаемо.

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