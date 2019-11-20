Моуриньо должен возглавить "Тоттенхэм" сегодня

Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" перенес назначенную на среду тренировку с утра на день, ожидая назначения нового главного тренера в ближайшие часы.

Та решительность, с которой Даниэль Леви указал Маурисио Почеттино на дверь накануне, говорит о том, что у президента "шпор" есть вариант на замену аргентинскому специалисту.

Sky Sports сообщает, что в среду вечером Леви "продолжил переговоры" с Жозе Моуриньо, который считается фаворитом букмекеров на вакантную должность.

Утверждается, что Моуриньо заинтересован в работе со "шпорами". Сделка близка, и первым матчем Жозе на новом месте может стать дерби против "Вест Хэма" в субботу.

На самом деле, Моуриньо может заступить на тренерский мостик "Тоттенхэма" уже сегодня. Клуб специально сдвинул тренировку первой команды на более позднее время, сообщает Daily Mirror, чтобы Жозе мог поскорее познакомиться с игроками и провести свою первую пресс-конференцию.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 09:00

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  1. royal-arsenal 20.11.2019 09:04 # royal-arsenal
    Верните Венгера в Арсенал
    Северолондонское дерби - матч Маура против Венгера.

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  2. slash-lfc 20.11.2019 09:01 # slash-lfc
    Вообще четко

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  3. maxvel 20.11.2019 09:01 # maxvel
    заебись ой заебись)) без Моура не так интересно
    Ждем Пакета в скамо6лядской помойке и тогда чемпик будет еще интереснее

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