"Сити" вступил в переговоры со Стерлингом о новом контракте

"Манчестер Сити" начал переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте на улучшенных условиях.

Свое действующее соглашение с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю Стерлинг заключил лишь 12 месяцев назад, однако нельзя не признать, что с тех пор Рахим вывел свою игру на новый уровень.



В 24-летнем англичанине внезапно пробудился бомбардирский талант, и только в это сезоне Стерлинг наколотил уже 18 голов за клуб и сборную во всех соревнованиях.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь клуб с "Этихад" собирается наградить Рахима новой сделкой. Продлив сотрудничество с "горожанами", вингер сможет приблизиться к самому высокооплачиваемому игроку Премьер-Лиги в лице голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа (375 тыс. фунтов в неделю).



Новый контракт подтвердит статус Стерлинга как мировой суперзвезды, а также поможет "Сити" оградить Рахима, чье будущее сейчас связано до 2023 года, от интереса "Реала" и "Барселоны".