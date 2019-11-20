CAS заставит "Челси" подождать со своим решением

Стэмфорд Бридж В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" на трансферный запрет, но свое решение объявит не сразу.

Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.

"Челси" без промедления обратился в CAS, но при этом не стал просить Лозанну приостановить санкции и уже продержался без новичков минувшее лето.

На "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от запрета в преддверии зимнего окна, однако клубу придется запастись терпением, сообщает The Guardian.

И хотя апелляция "синих" будет рассмотрена сегодня, свое решение CAS, скорее всего, огласит только в декабре — возможно, даже перед непосредственным открытием окна.

Решение CAS будет иметь большое влияние на активность "Челси" в январе, и это касается не только приобретений, но и расставаний.


Метки CAS, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 07:00

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  1. gringo1990 20.11.2019 08:09 # gringo1990
    А какая необходимость выходить на рынок в январе? Состав таки неплох. И в ТОП-4 уверен попадут.

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  2. sayedbakiev 20.11.2019 07:50 # sayedbakiev
    единственный вариант это то что Грановская сделает минет Уэфа как она любит это делать....и возможно если ее ротик удовлетворят чиновников они снимут запрет...но Грановская должна снимать все до трусиков

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  3. mkcfc 20.11.2019 07:05 # mkcfc
    Где взять Терри, Карвальо, Эшли Коула, Ивановича? Всякие щас бля кулибали остались только

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  4. stevens 20.11.2019 07:02 # stevens
    Другими словами, толстые члены из ртов болельшиков лондонского футбольного клуба "Щленще" пока не вынимать.

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