CAS заставит "Челси" подождать со своим решением
В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" на трансферный запрет, но свое решение объявит не сразу.
Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.
"Челси" без промедления обратился в CAS, но при этом не стал просить Лозанну приостановить санкции и уже продержался без новичков минувшее лето.
На "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от запрета в преддверии зимнего окна, однако клубу придется запастись терпением, сообщает The Guardian.
И хотя апелляция "синих" будет рассмотрена сегодня, свое решение CAS, скорее всего, огласит только в декабре — возможно, даже перед непосредственным открытием окна.
Решение CAS будет иметь большое влияние на активность "Челси" в январе, и это касается не только приобретений, но и расставаний.
20.11.2019 07:00
Просмотров: 1057
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А какая необходимость выходить на рынок в январе? Состав таки неплох. И в ТОП-4 уверен попадут.
(ответить)
единственный вариант это то что Грановская сделает минет Уэфа как она любит это делать....и возможно если ее ротик удовлетворят чиновников они снимут запрет...но Грановская должна снимать все до трусиков
(ответить)
Где взять Терри, Карвальо, Эшли Коула, Ивановича? Всякие щас бля кулибали остались только
(ответить)
Другими словами, толстые члены из ртов болельшиков лондонского футбольного клуба "Щленще" пока не вынимать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий