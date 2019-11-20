CAS заставит "Челси" подождать со своим решением

В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" на трансферный запрет, но свое решение объявит не сразу.

Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.



"Челси" без промедления обратился в CAS, но при этом не стал просить Лозанну приостановить санкции и уже продержался без новичков минувшее лето.



На "Стэмфорд Бридж" высоко оценивают свои шансы избавиться от запрета в преддверии зимнего окна, однако клубу придется запастись терпением, сообщает The Guardian.



И хотя апелляция "синих" будет рассмотрена сегодня, свое решение CAS, скорее всего, огласит только в декабре — возможно, даже перед непосредственным открытием окна.



Решение CAS будет иметь большое влияние на активность "Челси" в январе, и это касается не только приобретений, но и расставаний.