Моуриньо — фаворит на роль следующего наставника "Тоттенхэма"
Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на ставшую вакантной позицию главного тренера "Тоттенхэма".
Во вторник вечером "шпоры" официально объявили о расставании с Почеттино, который за пять лет работы в клубе четырежды финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви еще на прошлой неделе попросил Почеттино уйти в отставку, однако Маурисио отказался добровольно освободить свою должность, не оставив клубу выбора. Теперь аргентинский специалист покидает Северный Лондон с солидной компенсацией.
Моуриньо, находящийся без работы с увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018, был сразу же возведен букмекерами в статус фаворита на замену Почеттино, и это непроста.
Авторитетные издания BBC и Sky Sports, в один голос утверждают, что Жозе является серьезным претендентом на образовавшуюся вакансию. 56-летний португалец заинтересован в работе со "шпорами" и открыт к диалогу с Леви.
Среди прочих претендентов на замену Почеттино называются Эдди Хау из "Борнмута", Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
20.11.2019 06:00
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Последние комментарии:
По идее он должен будет взять сходу какой-то трофей, это же мавр
Скорей всего на кубок Англии силы кинет
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а хули горлума еще не уволили?
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Ноу ноу ноу! А если это произойдет то мавр после такого перерыва просто напоит весь фапел во главе петушков, пускай даже с этим составом.
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Ди Марцио (норм источник) пишет, что маур станет тренером петушков. Жесть) реально отчаялся и хочет доказать, что он ещё что-то стоит в апл
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Мурка не согласится тренить клуб, который отказывается вливать бабло, покупая звёздных игроков. Так с ним уже было в Муму. Леви - товарищ жадный, плюс у него долги по стадику. Не думаю, что Мурка согласится на эту работу. У петушар очень много проблем с составом и приход португальского переводчика маловероятен.
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Одну из самых безтрофейных команд может возглавить один из лучших тренеров по добыванию трофеев. Чья натура окажется сильнее?
Было бы интересно посмотреть на это
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Это будет одним из самых дегенератских решений за всю истроию АПЛ. Это еловек, не умеющий и не желающий искать общий язык с игроками и в отличии от таких лидеров как сэр Алекс, не могущий подчинять себе игроков как настоящий вожак
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Сульшер, падла, начинай побеждать и держись за кресло зубами!
Не дай Бог уволят горлума и назначат Поча - слишком серьезная заявка на то чтоб вылезти из говна, скам такого счастливого билетика не заслуживает (пока по крайней мере).
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походу петухи окончательно указываются к чертям собачьим....будет эпик фейл если Моур в итоге окажется выше чем физрук из Членси....кстати угадайте 1 млрд инвестиции и 0 финалов ЛЧ за 124 года с 10 млн чистой прибыли какой это клуб????
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100 тысяч россиян ежемесячно берут кредит на проведение свадеб
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20.11.2019 06:24 # удалить
melwood-lfc
Ахаха
Просто переоцененка за счёт фартовости Кейна и судей вывозила)))
Обосрется как пить дать в новом клубе
А шпоры наконец-то будут находиться там где им и положено
Мерзкий клуб мерзких лицемеров
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Источник: http://fapl.ru/posts/74790/?c=1#c7024540
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Аллегри будет 100 пудово. сри трофис не устроят условия жадного жида
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Походу Аллегри будет тренить их...
Как то не верится что Жозе и Леви с работаются
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Блин чета ,до сих пор слабо верится в это. Мауру бабки нужны,причем всегда и в большом количестве...Ну не сходятся тут звёзды,никак не сходятся...
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Как так получилось, что уволен Маурисио Почеттино, а обоссан лондонский футбольный клуб "Щленще" и его фанаты? На этот и многие другие вопросы вам ответит начальник по отсосу толстых членов на FAPL.sru thegodfather и первый заместитель начальника по отсосу толстых членов ry-l, которые скоро появятся на своих рабочих местах.
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Давай Тоттенхэм, урви топчика из под оков гейгуннеров
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Маур и Леви
Не сойдутся у них гороскопы
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нежданчик поча кикнули
обосаны в арсигноль же соберался
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Ситуация не очень сейчас у петушков, необходимость гасить кредиты за стадион, треть основы доигрывает последние матчи, некоторые игроки, типа алли, переподписывали контракты лишь из-за почеттино, плюс скамейка сама по себе небольшая.
Нужно опять угадывать с тренером, иначе команда пойдет на спад, а уровень при аргентинце будут вспоминать как лучшее время в истории клуба.
Наверняка у леви есть договоренность с почеттино, что тот не возьмет клуб апл следующим, так что бавария остается, которая как раз без тренера и с желанием его взять
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вот те на. а все давали прогноз что первым будет уволин оле. даже кампютер этого прочитал да.
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