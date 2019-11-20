Моуриньо — фаворит на роль следующего наставника "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на ставшую вакантной позицию главного тренера "Тоттенхэма".

Во вторник вечером "шпоры" официально объявили о расставании с Почеттино, который за пять лет работы в клубе четырежды финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви еще на прошлой неделе попросил Почеттино уйти в отставку, однако Маурисио отказался добровольно освободить свою должность, не оставив клубу выбора. Теперь аргентинский специалист покидает Северный Лондон с солидной компенсацией.

Моуриньо, находящийся без работы с увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018, был сразу же возведен букмекерами в статус фаворита на замену Почеттино, и это непроста.

Авторитетные издания BBC и Sky Sports, в один голос утверждают, что Жозе является серьезным претендентом на образовавшуюся вакансию. 56-летний португалец заинтересован в работе со "шпорами" и открыт к диалогу с Леви.

Среди прочих претендентов на замену Почеттино называются Эдди Хау из "Борнмута", Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.


Метки Моуриньо, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. pozitiv4ik 20.11.2019 09:05 # pozitiv4ik
    По идее он должен будет взять сходу какой-то трофей, это же мавр
    Скорей всего на кубок Англии силы кинет

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  2. maxvel 20.11.2019 09:00 # maxvel
    а хули горлума еще не уволили?

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  3. liverpo0ol 20.11.2019 08:59 # liverpo0ol
    Ноу ноу ноу! А если это произойдет то мавр после такого перерыва просто напоит весь фапел во главе петушков, пускай даже с этим составом.

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  4. mufc1994 20.11.2019 08:41 # mufc1994
    Ди Марцио (норм источник) пишет, что маур станет тренером петушков. Жесть) реально отчаялся и хочет доказать, что он ещё что-то стоит в апл

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  5. gwelddwyr 20.11.2019 08:18 # gwelddwyr
    Мурка не согласится тренить клуб, который отказывается вливать бабло, покупая звёздных игроков. Так с ним уже было в Муму. Леви - товарищ жадный, плюс у него долги по стадику. Не думаю, что Мурка согласится на эту работу. У петушар очень много проблем с составом и приход португальского переводчика маловероятен.

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  6. lfc-krr 20.11.2019 08:18 # lfc-krr
    Одну из самых безтрофейных команд может возглавить один из лучших тренеров по добыванию трофеев. Чья натура окажется сильнее?
    Было бы интересно посмотреть на это

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  7. qwerd 20.11.2019 08:00 # qwerd
    Это будет одним из самых дегенератских решений за всю истроию АПЛ. Это еловек, не умеющий и не желающий искать общий язык с игроками и в отличии от таких лидеров как сэр Алекс, не могущий подчинять себе игроков как настоящий вожак

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  8. lfcynwa 20.11.2019 07:59 # lfcynwa
    Сульшер, падла, начинай побеждать и держись за кресло зубами!
    Не дай Бог уволят горлума и назначат Поча - слишком серьезная заявка на то чтоб вылезти из говна, скам такого счастливого билетика не заслуживает (пока по крайней мере).

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  9. sayedbakiev 20.11.2019 07:58 # sayedbakiev
    походу петухи окончательно указываются к чертям собачьим....будет эпик фейл если Моур в итоге окажется выше чем физрук из Членси....кстати угадайте 1 млрд инвестиции и 0 финалов ЛЧ за 124 года с 10 млн чистой прибыли какой это клуб????

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  10. chebrec 20.11.2019 07:39 # chebrec
    100 тысяч россиян ежемесячно берут кредит на проведение свадеб

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  11. melwood-lfc 20.11.2019 07:16 # melwood-lfc
    20.11.2019 06:24 # удалить
    melwood-lfc

    Ахаха
    Просто переоцененка за счёт фартовости Кейна и судей вывозила)))
    Обосрется как пить дать в новом клубе
    А шпоры наконец-то будут находиться там где им и положено
    Мерзкий клуб мерзких лицемеров
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    Источник: http://fapl.ru/posts/74790/?c=1#c7024540

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  12. frisby 20.11.2019 07:16 # frisby
    Аллегри будет 100 пудово. сри трофис не устроят условия жадного жида

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  13. cezar 20.11.2019 07:07 # cezar
    Походу Аллегри будет тренить их...
    Как то не верится что Жозе и Леви с работаются

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  14. kcuf 20.11.2019 07:05 # kcuf
    Блин чета ,до сих пор слабо верится в это. Мауру бабки нужны,причем всегда и в большом количестве...Ну не сходятся тут звёзды,никак не сходятся...

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  15. stevens 20.11.2019 06:58 # stevens
    Как так получилось, что уволен Маурисио Почеттино, а обоссан лондонский футбольный клуб "Щленще" и его фанаты? На этот и многие другие вопросы вам ответит начальник по отсосу толстых членов на FAPL.sru thegodfather и первый заместитель начальника по отсосу толстых членов ry-l, которые скоро появятся на своих рабочих местах.

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  16. largo-winch 20.11.2019 06:47 # largo-winch
    Давай Тоттенхэм, урви топчика из под оков гейгуннеров

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  17. chelsea-69 20.11.2019 06:47 # chelsea-69
    Маур и Леви
    Не сойдутся у них гороскопы

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  18. meshuggah 20.11.2019 06:32 # meshuggah
    нежданчик поча кикнули
    обосаны в арсигноль же соберался

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  19. liverfun 20.11.2019 06:29 # liverfun
    Ситуация не очень сейчас у петушков, необходимость гасить кредиты за стадион, треть основы доигрывает последние матчи, некоторые игроки, типа алли, переподписывали контракты лишь из-за почеттино, плюс скамейка сама по себе небольшая.
    Нужно опять угадывать с тренером, иначе команда пойдет на спад, а уровень при аргентинце будут вспоминать как лучшее время в истории клуба.
    Наверняка у леви есть договоренность с почеттино, что тот не возьмет клуб апл следующим, так что бавария остается, которая как раз без тренера и с желанием его взять

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  20. myu99 20.11.2019 06:27 # myu99
    вот те на. а все давали прогноз что первым будет уволин оле. даже кампютер этого прочитал да.

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