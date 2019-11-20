Моуриньо — фаворит на роль следующего наставника "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо является серьезным претендентом на ставшую вакантной позицию главного тренера "Тоттенхэма".

Во вторник вечером "шпоры" официально объявили о расставании с Почеттино, который за пять лет работы в клубе четырежды финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви еще на прошлой неделе попросил Почеттино уйти в отставку, однако Маурисио отказался добровольно освободить свою должность, не оставив клубу выбора. Теперь аргентинский специалист покидает Северный Лондон с солидной компенсацией.



Моуриньо, находящийся без работы с увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018, был сразу же возведен букмекерами в статус фаворита на замену Почеттино, и это непроста.



Авторитетные издания BBC и Sky Sports, в один голос утверждают, что Жозе является серьезным претендентом на образовавшуюся вакансию. 56-летний португалец заинтересован в работе со "шпорами" и открыт к диалогу с Леви.



Среди прочих претендентов на замену Почеттино называются Эдди Хау из "Борнмута", Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.