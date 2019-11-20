Хаби Алонсо назвал главное качество Фабиньо
Легенда "Ливерпуля" Хаби Алосо похвалил Фабиньо и назвал самое важное качество в игре бразильского полузащитника.
Потратив свой дебютный английский сезон на адаптацию, в этой кампании Фабиньо превратился в определяющего игрока команды Юргена Клоппа.
По мнению Алонсо, болельщики даже не осознают, насколько важную роль играет Фабиньо.
"Он постоянно чувствует игру. Думаю, его самое ценное умение — умение читать игру наперед".
"Иногда тебе достаточно сделать два-три шага, чтобы изменить движение своих партнеров по команде, и это может предопределить исход всего матча, причем никто этого даже не заметит — зрители привыкли следить за мячом, нежели за игроком".
"Он реагирует не одну секунду спустя. Он предвидит, что произойдет, на одну секунду раньше", — сообщил Алонсо The Athletic.
20.11.2019 00:05
Просмотров: 685
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Назвал главное качество фапиньо- их нет!
(ответить)
Топари.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий