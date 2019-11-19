Эдерсон будет готов к "Челси"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон возобновил тренировки в преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, первому номеру "горожан" потребовалась замена в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в прошлом месяце по причине травмы бедра.



В результате Эдерсон был вынужден пропустить выезд к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги. За три тайма, подменяя бразильца, Клаудио Браво пропустил четыре гола и заработал красную карточку.



Вратарская ситуация вызывала большое беспокойство у фанатов "Сити", ведь уже в ближайшую субботу команда Хосепа Гвардиолы сразится с "Челси", однако Эдерсон, судя по всему, сможет выйти на поле "Этихад".



Эдерсон не ездил в сборную Бразилии в этот международный перерыв, однако во вторник, как сообщает Manchester Evening News, занимался в общей группе.