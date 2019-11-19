"Тоттенхэм" уволил Почеттино

"Тоттенхэм" официально объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино.

Лишь сегодня утром английская пресса сообщила, что Почеттино провел кризисные переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви.



Видимо, по итогам этой встречи и было решено, что Почеттино будет лучше освободить свой пост, который он занимал с мая 2014.



Переломным моментом для Маурисио может назвать проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов 1 июля — ни аргентинский тренер, ни его игроки в полной мере не оправились от того разочарования.



Таким образом, Почеттино оставляет "Тоттенхэм" на 14-й позиции в Премьер-Лиге и без побед в пяти последних матчах чемпионата. Расставание с Маурисио обошлось клубу примерно в 12.5 млн. фунтов.



"Мы крайне неохотно идем на это. Данное решение не далось руководству легко или быстро. К сожалению, результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими", — объяснил свое решение Леви.