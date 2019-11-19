"Тоттенхэм" уволил Почеттино
"Тоттенхэм" официально объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино.
Лишь сегодня утром английская пресса сообщила, что Почеттино провел кризисные переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви.
Видимо, по итогам этой встречи и было решено, что Почеттино будет лучше освободить свой пост, который он занимал с мая 2014.
Переломным моментом для Маурисио может назвать проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов 1 июля — ни аргентинский тренер, ни его игроки в полной мере не оправились от того разочарования.
Таким образом, Почеттино оставляет "Тоттенхэм" на 14-й позиции в Премьер-Лиге и без побед в пяти последних матчах чемпионата. Расставание с Маурисио обошлось клубу примерно в 12.5 млн. фунтов.
"Мы крайне неохотно идем на это. Данное решение не далось руководству легко или быстро. К сожалению, результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими", — объяснил свое решение Леви.
19.11.2019 22:45
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Последние комментарии:
Эх, жалко ..не те нынче тренера пошли ..вон у Венгера и бестрофейный период какой был, денег на трансферы не было, своих звезд приходилось продавать, тот же финал ЛЧ проигрывал - и то никогда так не раскисал как Почеттино, держал определенный уровень
..интересно куда отправится
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Для шпор это начало конца их пребывания в элите. Без больших вливаний не верю что смогут снова попасть в топ 4. Летом осталось только по дороже продать основной костяк и можно будет возвращаться в середину таблицы. Поч же явно перегорел вместе с игроками, как будто резко потерял страсть и хоть какой-то кайф от игры. В любом случае, почти уверен что перейдет в гранд по типу баварии или барсы.
(ответить)
Пусть на полгода уйдет в творческий отпуск, перезапустит батарейки. А там в МЮ можно махнуть.
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Кейна в Челси
(ответить)
К сожалению, результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими", — объяснил свое решение Леви.
Источник: http://fapl.ru/posts/74790/?c=1#c7024449
Сук, с этого просто в голос! Ахахахааа
Продать Трипьера, обосраться с лечолсе и заявлять подобное
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Вот так поворот.
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Покет без трансферов вывел этих жидовских мразей в финал. Моур? Пзахвхаа Жозе нужны бабки на трансферы, Леви удавится
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Тренер для Мю, Реала, Баварки, ПСЖ
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АХАХАХХАХАХАХ
Сотрудник Совета национальной безопасности США, американец украинского происхождения, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа сообщил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.
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Ушла эпоха.
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Сона в МЮ!
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Кстати, Бенитес отличный варик для шпор
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Поч уже нацелился к Баварке и видать попросил уже не тянуть.
Если к шпорам придет Моур, то курятник развалится окончательно. Насчет трансферов спешлуан сразу пересреться с Леви
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надо быть сумашедшим, что б идти сейчас в Тотт... 14 место + коллективный дипресняк + в зимний трансфер особо не купишь + жмот Леви + пол старта попросят трансфер... и какой мауриньо сюда пойдёт?
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вот и тренер для Баварки, скоро Лэмпард под свой родной ВХ освободится:)
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был ли прецедент когда тренер уходил в стан злейшего соперника?
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интересно, а че по перспективам шпор? уууууу?
(ответить)
Беню в ТТХ!
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Переломным моментом для Маурисио может назвать проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов 1 июля
Опять Клопп-топ увол очередного тренеришку!
Эхехехехе
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Притопите плз за Гигзи и Джеймса с*чки
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