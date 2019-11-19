"Тоттенхэм" уволил Почеттино

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" официально объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино.

Лишь сегодня утром английская пресса сообщила, что Почеттино провел кризисные переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви.

Видимо, по итогам этой встречи и было решено, что Почеттино будет лучше освободить свой пост, который он занимал с мая 2014.

Переломным моментом для Маурисио может назвать проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов 1 июля — ни аргентинский тренер, ни его игроки в полной мере не оправились от того разочарования.

Таким образом, Почеттино оставляет "Тоттенхэм" на 14-й позиции в Премьер-Лиге и без побед в пяти последних матчах чемпионата. Расставание с Маурисио обошлось клубу примерно в 12.5 млн. фунтов.

"Мы крайне неохотно идем на это. Данное решение не далось руководству легко или быстро. К сожалению, результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими", — объяснил свое решение Леви.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 22:45

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 19.11.2019 23:49 # aliluya-nn
    Эх, жалко ..не те нынче тренера пошли ..вон у Венгера и бестрофейный период какой был, денег на трансферы не было, своих звезд приходилось продавать, тот же финал ЛЧ проигрывал - и то никогда так не раскисал как Почеттино, держал определенный уровень
    ..интересно куда отправится

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  2. gerrard08 19.11.2019 23:44 # gerrard08
    Для шпор это начало конца их пребывания в элите. Без больших вливаний не верю что смогут снова попасть в топ 4. Летом осталось только по дороже продать основной костяк и можно будет возвращаться в середину таблицы. Поч же явно перегорел вместе с игроками, как будто резко потерял страсть и хоть какой-то кайф от игры. В любом случае, почти уверен что перейдет в гранд по типу баварии или барсы.

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  3. manchester-united 19.11.2019 23:40 # manchester-united
    Пусть на полгода уйдет в творческий отпуск, перезапустит батарейки. А там в МЮ можно махнуть.

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  4. mata05 19.11.2019 23:38 # mata05
    Кейна в Челси

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  5. sellman 19.11.2019 23:36 # sellman
    К сожалению, результаты в конце прошлого сезона и начале этого сезона были крайне разочаровывающими", — объяснил свое решение Леви.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74790/?c=1#c7024449

    Сук, с этого просто в голос! Ахахахааа
    Продать Трипьера, обосраться с лечолсе и заявлять подобное

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  6. sexan 19.11.2019 23:36 # sexan
    Вот так поворот.

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  7. sellman 19.11.2019 23:32 # sellman
    Покет без трансферов вывел этих жидовских мразей в финал. Моур? Пзахвхаа Жозе нужны бабки на трансферы, Леви удавится

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  8. firmino9 19.11.2019 23:32 # firmino9
    Тренер для Мю, Реала, Баварки, ПСЖ

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  9. narcot 19.11.2019 23:31 # narcot
    АХАХАХХАХАХАХ

    Сотрудник Совета национальной безопасности США, американец украинского происхождения, подполковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа сообщил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.

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  10. shinigami 19.11.2019 23:31 # shinigami
    Ушла эпоха.

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  11. mancunia-planet 19.11.2019 23:26 # mancunia-planet
    Сона в МЮ!

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  12. beatles-red 19.11.2019 23:19 # beatles-red
    Кстати, Бенитес отличный варик для шпор

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  13. beatles-red 19.11.2019 23:18 # beatles-red
    Поч уже нацелился к Баварке и видать попросил уже не тянуть.
    Если к шпорам придет Моур, то курятник развалится окончательно. Насчет трансферов спешлуан сразу пересреться с Леви

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  14. kojan 19.11.2019 23:13 # kojan
    надо быть сумашедшим, что б идти сейчас в Тотт... 14 место + коллективный дипресняк + в зимний трансфер особо не купишь + жмот Леви + пол старта попросят трансфер... и какой мауриньо сюда пойдёт?

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  15. alexomck 19.11.2019 23:12 # alexomck
    вот и тренер для Баварки, скоро Лэмпард под свой родной ВХ освободится:)

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  16. wilegend 19.11.2019 23:11 # wilegend
    был ли прецедент когда тренер уходил в стан злейшего соперника?

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  17. thegodfather 19.11.2019 23:08 # thegodfather
    интересно, а че по перспективам шпор? уууууу?

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  18. kos9k 19.11.2019 23:08 # kos9k
    Беню в ТТХ!

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  19. electric 19.11.2019 23:07 # electric
    Переломным моментом для Маурисио может назвать проигранный "Ливерпулю" финал Лиги Чемпионов 1 июля

    Опять Клопп-топ увол очередного тренеришку!
    Эхехехехе

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  20. rj1992 19.11.2019 23:06 # rj1992
    Притопите плз за Гигзи и Джеймса с*чки

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