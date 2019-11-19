"Юнайтед" продлит контракт с Байи
В ближайшие недели "Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с защитником Эриком Байи.
За три с лишним года на "Олд Траффорд" Байи сыграл только 50 матчей и в данный момент отсутствует с очередной травмой — травмой колена, полученной в предсезонном матче против "Тоттенхэма".
Действующий контракт Эрика с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и уже в январе 25-летний ивуариец мог бы сесть за стол переговоров с зарубежными клубами. Однако "Юнайтед" надеется это предотвратить, воспользовавшись своей опцией по автоматическому продлению соглашения на 12 месяцев.
"За последние годы клуб инвестировал много денег и времени в Эрика. Он несомненно является одним из лучших защитников здесь, когда он в форме и здоров".
"Мы в любом случае продлим его на следующий год, как минимум, а в остатке этого сезона посмотрим, сколько он будет играть", — цитирует свой источник The Sun.
19.11.2019 22:00
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