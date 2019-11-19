Азар хотел бы поиграть у Лэмпарда
Полузащитник "Реала" Эден Азар признался, что наслаждается игрой своей бывшей команды при Фрэнке Лэмпарде.
Потеряв своего лучшего игрока в лице Азара минувшим летом и сменив главного тренера, "синие" очень уверенно проводят этот сезон и сейчас делят второе место с "Лестером" в Премьер-Лиге.
Азар сравнивает игру "Челси" с "вечеринкой" и не скрывает, что и сам был бы рад выступать за эту команду.
"Когда я смотрю на них, то Азара уже нет, но вечеринка продолжается".
"Они забивают много голов, фанаты счастливы, они третьи в лиге, и это будет отличный сезон для них. Им просто нужно не сбавлять темп и выигрывать матчи".
"Все мы знаем, что игроки вроде Виллиана и Жоржиньо очень хороши. Вдобавок у них есть молодежь, которая осваивается в команде. Замечательно видеть их клуб так высоко, и я надеюсь, они смогут там остаться".
"Конечно, я бы хотел поиграть в его команде", — сообщил Азар Sky Sports.
19.11.2019 21:00
Просмотров: 908
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну вообще он бы отлично заполнил пробел на правом фланге. От Виллиана опасности гораздо меньше исходит. Но поезд уже ушёл, увы
(ответить)
Очередная распиаренная лехенда. 7 матчей - 1 гол в РМ. Просто блять реальный кандидат на золотой мяч.
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
(ответить)
Пусть твоя жирная жопа играет в мадриде
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий