Азар хотел бы поиграть у Лэмпарда

Полузащитник "Реала" Эден Азар признался, что наслаждается игрой своей бывшей команды при Фрэнке Лэмпарде.

Потеряв своего лучшего игрока в лице Азара минувшим летом и сменив главного тренера, "синие" очень уверенно проводят этот сезон и сейчас делят второе место с "Лестером" в Премьер-Лиге.



Азар сравнивает игру "Челси" с "вечеринкой" и не скрывает, что и сам был бы рад выступать за эту команду.



"Когда я смотрю на них, то Азара уже нет, но вечеринка продолжается".



"Они забивают много голов, фанаты счастливы, они третьи в лиге, и это будет отличный сезон для них. Им просто нужно не сбавлять темп и выигрывать матчи".



"Все мы знаем, что игроки вроде Виллиана и Жоржиньо очень хороши. Вдобавок у них есть молодежь, которая осваивается в команде. Замечательно видеть их клуб так высоко, и я надеюсь, они смогут там остаться".



"Конечно, я бы хотел поиграть в его команде", — сообщил Азар Sky Sports.