Азар хотел бы поиграть у Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард и Эден Азар Полузащитник "Реала" Эден Азар признался, что наслаждается игрой своей бывшей команды при Фрэнке Лэмпарде.

Потеряв своего лучшего игрока в лице Азара минувшим летом и сменив главного тренера, "синие" очень уверенно проводят этот сезон и сейчас делят второе место с "Лестером" в Премьер-Лиге.

Азар сравнивает игру "Челси" с "вечеринкой" и не скрывает, что и сам был бы рад выступать за эту команду.

"Когда я смотрю на них, то Азара уже нет, но вечеринка продолжается".

"Они забивают много голов, фанаты счастливы, они третьи в лиге, и это будет отличный сезон для них. Им просто нужно не сбавлять темп и выигрывать матчи".

"Все мы знаем, что игроки вроде Виллиана и Жоржиньо очень хороши. Вдобавок у них есть молодежь, которая осваивается в команде. Замечательно видеть их клуб так высоко, и я надеюсь, они смогут там остаться".

"Конечно, я бы хотел поиграть в его команде", — сообщил Азар Sky Sports.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 19.11.2019 21:42 # ry-l
    Ну вообще он бы отлично заполнил пробел на правом фланге. От Виллиана опасности гораздо меньше исходит. Но поезд уже ушёл, увы

    (ответить)

  2. flamic 19.11.2019 21:35 # flamic
    Очередная распиаренная лехенда. 7 матчей - 1 гол в РМ. Просто блять реальный кандидат на золотой мяч.

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  3. chebrec 19.11.2019 21:32 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  4. ganinilyha 19.11.2019 21:25 # ganinilyha
    Пусть твоя жирная жопа играет в мадриде

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