Сборная Англии сыграет с датчанами в марте

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Англии проведет товарищеский матч с Данией в марте.

Одержав победу 7:0 над Черногорией в прошлую пятницу, англичане гарантировали себе выход в финальную стадию первенства Европы.



Обыграв на выезде Косово в воскресенье (0:4), подопечные Гарета Саутгейта завершили отборочную кампанию и теперь могут планировать свою подготовку к международному турниру.



Как сообщает Sky Sports, матч против Дании на "Уэмбли" 31 марта станет вторым из двух товарищеских в следующую международную паузу. Первый соперник англичан пока не определен.



Что касается датчан, то они, сыграв 1:1 со сборной Ирландии накануне вечером, тоже обеспечили себе выход на Евро-2020.