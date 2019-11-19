Капелло считает, что Лэмпард может возглавить сборную Англии

Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло считает, что Фрэнк Лэмпард способен возглавить команду "трех львов" в будущем.

Лэмпард более чем достойно проводит свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги в качестве тренера. Одержав шесть побед подряд, сейчас "синие" делят второе место с "Лестером".



Фрэнк заставил "Челси" играть в привлекательный футбол и смело доверяет воспитанникам академии, которые прогрессируют стремительными темпами.



Успехи Лэмпарда не остались без внимания со стороны Капелло. По мнению легенды итальянского футбола, Фрэнк способен далеко зайти.



"Смог бы Лэмпард однажды возглавить сборную Англии? Я не знаю. Наверное... Потому что ему это по силам. Он все понимает, не знает страха и выпускает молодых игроков на поле".



"Я слежу за ним. Я смотрю все матчи, и я был расстроен их стартом сезона — он проиграл два матча, а команда показывала неважный футбол".



"Сейчас у них хорошие результаты и действительно хорошая позиция в таблице, причем без возможности обратиться на трансферный рынок", — сообщил Капелло Sky Sports.