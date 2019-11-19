Терри отрицает, что из-за него "Челси" не купил Агуэро
Бывший капитан "Челси" Джон Терри опроверг слухи о том, что именно он заблокировал переход нападающего Серхио Агуэро на "Стэмфорд Бридж".
Накануне издание The Athletic сообщило, что "Челси" хотел купить Агуэро до того, как Серхио отправился из "Атлетико" в "Манчестер Сити".
Утверждалось, что "синие" так и не вернулись с улучшенным предложением, получив отказ на сумму в 30 миллионов фунтов, и причиной тому стал Терри, высказавшийся против аргентинского бомбардира. Джон не мог не отреагировать на столь громкое обвинение в свой адрес.
"Откуда они берут эти истории? Если бы они утруждали себя звонком агенту игрока, многого из этой чепухи не было бы!" — написал Терри в инстаграме.
19.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
У Терри было громадное влияние на игру, но отказаться от Агуэро - слишком глупо для такого человека. Как, собственно, и для любого другого.
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Вахаххаах, ну этот пинс взял и все выложил))
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